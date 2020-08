Attualmente Flavio Briatore è uno degli imprenditore più famosi ed apprezzati, ma sapete cosa faceva prima del successo? Il retroscena inedito.

In queste ultime ore, lo sappiamo, Flavio Briatore è letteralmente al centro dell’attenzione. Ricoverato al San Raffaele di Milano in condizioni ‘serie’ perché, inizialmente, si diceva che fosse risultato positivo al Coronavirus, ma, invece, come il diretto interessato ha rivelato, sembrerebbe che abbia una grave prostatite, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha fatto realmente preoccupare tutti i suoi ammiratori. D’altra pare, il successo dell’imprenditore è davvero alle stelle. È proprio per questo motivo che la notizia del suo ricovero ha destato non poca preoccupazione. Ecco, a proposito di questo: sapete cosa faceva prima di arrivare al successo? Attualmente, lo sappiamo, è il proprietario di un noto ristorante sardo, che, al momento, è chiuso per Coronavirus, ma nella sua vita il buon Briatore decanta di un curriculum ricco di esperienze lavorativo. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa faceva Flavio prima di diventare ciò che è adesso? Ecco il retroscena inedito.

Flavio Briatore, cosa faceva prima di arrivare al successo?

Flavio Briatore, ammettiamolo, non ha affatto bisogno di presentazioni: attualmente proprietario di un noto ristorante in territorio sardo, di un resort di lusso a Malindi, in Kenya, e di un famosissimo ed apprezzatissimo marchio, l’imprenditore decanta di un curriculum davvero da invidiare. Ecco, la domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa faceva prima del suo successo? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci non è stato affatto una ‘cima’ in termini scolastici. Sembrerebbe, infatti, che il lombardo sia stato bocciato sia al secondo che al terzo anno delle superiori. Eppure, in termini imprenditoriale, bisogna ammetterlo, il buon Briatore è una vera e propria star. Ecco, siete curiosi di scoprire cosa faceva prima di diventare un ricco ed apprezzatissimo imprenditore? Scopriamo insieme ogni cosa nel minimo dettaglio.

Attualmente, lo sappiamo, Flavio Briatore è proprietario di un noto ristorante sardo, di un resort di lusso in Kenya e di un marchio di vestiti ed accessori, ma cosa faceva prima del successo? Siete proprio curiosi di saperlo? A quanto pare, sembrerebbe che l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, prima ancora di diventare l’uomo che adesso è, fosse un maestro di sci. Insomma, un retroscena che, diciamoci la verità, fino a questo momento non sapevamo. Certo, questa parentesi, a quanto pare, è durata davvero pochissimo. Sembrerebbe, infatt, che dopo essersi dedicato per breve tempo a questo lavoro, Flavio abbia intrapreso la carriera da imprenditore. Una carriera che, ancora adesso, è alle stelle.

Il ristorante è stato chiuso per Coronavirus

Da diverse ore non si fa altro che parlare di questo, il ristorante di Flavio Briatore è stato chiuso per Coronavirus. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il locale sia stato rilevato come focolaio del Covid-19. Motivo per cui, immediatamente e prontamente, è stato chiuso.

