GF Vip, è appena arrivata la tanto attesa conferma: ad entrare nella casa più spiata d’Italia sarà proprio lui, di chi stiamo parlando.

A distanza di pochissimi mesi dalla fine della sua quarta edizione, la prima per Alfonso Signorini, il re del gossip si accinge a condurre la quinta del Grande Fratello Vip. Proprio tra pochissime settimane, infatti, andrà in onda la prima ed imperdibile puntata del famoso reality di Canale 5. Ecco, ma chi saranno coloro che vi faranno parte? In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato dei nuovi opinionisti, ma cosa sappiamo, invece, del cast. Come annunciato dal suo conduttore, i gieffini di questa edizione, come consueto, saranno davvero incredibili. E, diciamoci la verità, ne siamo più che certi: il cast scelto, infatti, è davvero stellare. Tra l’altro, qualche giorno fa, abbiamo avuto anche un’altra conferma. Sapete chi varcherà la famosa soglia rossa? Scopriamolo insieme.

GF Vip, la conferma è appena arrivata: nella casa ci sarà anche lui

A pochissime settimane di distanza dall’inizio della quinta edizione del GF Vip, è arrivata una clamorosa conferma. Ad entrare nella casa più spiata d’Italia sarà un personaggio molto noto, amato e, soprattutto, figlio d’arte. La notizia ufficiale è stata data in diretta televisiva a ‘C’è tempo per..’, in onda ogni mattina con Beppe Convertini ed Anna Falchi, nel corso della puntata di Martedì 25 Agosto. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Proprio di lui: Francesco Oppini. Ebbene si. Il figlio del famoso attore e comico Franco e della bellissima Alba Parietti varcherà la famosa soglia rossa. Si, ne avevamo già parlato in un nostro recentissimo articoli, questo è vero! Adesso, però, ne è arrivata la vera e propria conferma.

Insomma, sembrerebbe proprio che Francesco Oppini sarà uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. A darne conferma, come dicevamo precedentemente, è stato il padre del giovane. Che, nel corso della puntata del 25 Agosto di ‘C’è tempo per..’, ha reso praticamente ufficiale la partecipazione di suo figlio al programma.

La richiesta ‘particolare’ di una concorrente

Ad entrare nella casa del GF Vip, ci sarà anche Patrizia De Blanck. È proprio lei che, come svelato dalla diretta interessata nel corso di una sua recentissima intervista, ha fatto una ‘particolare’ richiesta agli autori. Secondo voi, verrà mai accettata la sua proposta? Non ci resta che attendere l’inizio del programma. E scoprirlo!