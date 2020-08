Chiara Nasti in intimo infiamma Instagram: fan in delirio e pioggia di commenti per il post pubblicato dall’amatissima influencer sul suo profilo.

Chiara Nasti è sempre molto presente e attiva sui social, dove ha un seguito incredibile. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 1 milione e mezzo di followers, il che dimostra senza alcun dubbio il suo grande successo. Chiara, infatti, è molto amata per la sua bellezza e il suo carattere forte e schietto, anche se talvolta le capita di essere oggetto di critiche, come è successo quando ha fatto il suo ultimo tatuaggio insieme a un’amica. Insomma, Chiara è spesso sotto i riflettori, oltre che per il suo lavoro, anche per la sua vita privata. Ultimamente ha presentato al web il suo nuovo fidanzato, il calciatore Niklas Dorsch, che le ha fatto battere di nuovo il cuore dopo la fine della sua lunga storia con Ugo Abbamonte. Sempre molto attiva sui social, la Nasti pubblica spesso scatti da capogiro in cui mostra tutta la sua bellezza. E lo ha fatto anche poco fa, quando ha pubblicato un post in cui si è mostrata in intimo, facendo impazzire letteralmente i suoi fan. Siete curiosi di vedere gli scatti mozzafiato?

Chiara Nasti in intimo fa impazzire i fan: pioggia di commenti per gli scatti mozzafiato, Instagram in delirio

Chiara Nasti sa sempre come far impazzire i suoi fan! La splendida influencer napoletana ha un fisico a dir poco mozzafiato e una forma sempre perfetta, che non ha problemi a mostrare sui social, facendo letteralmente girare la testa ai suoi tantissimi followers. Poco fa, ad esempio, ha deciso di condividere alcuni scatti in cui è in intimo, che non sono certo passati inosservati. Nelle foto in questione, infatti, Chiara indossa un completino nero e bianco particolarmente sgambato e scollato, che rende perfettamente giustizia alle sue curve e alle sue forme esplosive, mettendole ben in evidenza. E’ davvero impossibile non rimanere a bocca aperta davanti alla bellezza di Chiara, che esibisce un corpo spaziale.

Inutile dire che gli scatti da urlo pubblicati dall’influencer hanno mandato in delirio i suoi fan, i quali si sono scatenati con like e commenti. Una vera e propria pioggia di complimenti ha infatti invaso il post della Nasti, che ha colpito tutti con la sua bellezza e sensualità. Siete rimasti senza parole anche voi?