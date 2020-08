Federico Fashion Style, anche la compagna e la figlia positive al Covid: ecco l’annuncio social di Letizia e tutti i dettagli della vicenda.

Federico Fashion Style è senza alcun dubbio uno dei personaggi più in voga del momento. Il noto hair stylist romano, protagonista del programma di successo ‘Il Salone delle Meraviglie’, ha negozi in tutta Italia e si occupa dei capelli di alcune delle più importanti donne dello spettacolo, da Valeria Marini, che è anche madrina di sua figlia Sophie Maelle, ad Aida Yespica, passando per Tina Cipollari e tante altre. Insomma, la sua è una vera e propria arte e il suo successo è davvero incredibile. In questi giorni, però, Federico Lauri, questo il suo vero nome, è finito sotto i riflettori per aver contratto il Covid-19 mentre era in vacanza in Sardegna. Tornato a casa con febbre e altri sintomi, infatti, si è sottoposto a un tampone, che è risultato positivo. In questi giorni sta vivendo in isolamento a casa, in attesa che il virus venga sconfitto, ma poco fa è arrivata una notizia che certamente lo ha messo in allarme. Anche la sua compagna Letizia e la loro piccola Sophie Maelle sono risultate, infatti, positive al Covid. E’ stata proprio Letizia a spiegare tutti i dettagli della vicenda sul suo profilo Instagram: ecco le sue parole.

Federico Fashion Style, anche la compagna Letizia e la figlia Sophie Maelle sono positive al Covid: i dettagli

Non è un momento facile per il noto hair stylist Federico Lauri, noto come Federico Fashion Style, che si trova al momento in isolamento in casa dopo aver contratto il Covid-19. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione, ma poco fa è arrivata la notizia che anche la sua compagna Letizia e la loro bimba Sophie Maelle, di 4 anni, hanno contratto il virus. L’annuncio è arrivato direttamente dalle storie Instagram di Letizia, che ha spiegato tutti i dettagli della vicenda. La donna ha voluto condividere con i suoi followers l’esito del tampone: “E’giusto che io vi aggiorni, dato che una bella parte di voi ci dimostra ogni giorno infinito affetto”, ha scritto Letizia, aggiungendo che sia lei che Sophie sono risultate positive e che hanno ricevuto solo ieri sera l’esito del tampone effettuato lunedì. “Io ho qualche sintomo, ma sto bene, e Sophie grazie a Dio è asintomatica”, ha spiegato la compagna di Lauri.

Non è mancato, alla fine, un rigraziamento da parte di Letizia a tutti i fan che ogni giorno dimostrano affetto a lei e alla sua famiglia: “Chi invece ha da sparlare o da ridire sappia che ogni commento verrà immediatamente cancellato”, ha scritto. Cosa ne pensate delle sue parole?