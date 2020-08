Eleonora Rocchini esce allo scoperto, prime immagini con il nuovo fidanzato: è proprio lui, l’ex corteggiatrice lo ha mostrato per la prima volta, fan a bocca aperta.

Eleonora Rocchini è finita sotto i riflettori nell’ultimo periodo per il breve ritorno di fiamma con il suo storico fidanzato Oscar Branzani. I due si erano conosciuti e innamorati nel 2016 a Uomini e Donne, ma la loro storia è finita dopo circa 3 anni e ha portato con sé una serie di pesanti strascichi. Dopo essere stati inseparabili per molto tempo, infatti, i due si sono allontanati irrimediabilmente, ma qualche mese dopo la rottura è cominciata una vera e propria ‘guerra’ tra di loro. Eleonora, infatti, ha cominciato a frequentare di nascosto l’ex fidanzato di Dalila Branzani, sorella di Oscar e sua grande amica. Quando la ragazza ha scoperto tutto, ha avuto una forte reazione e tra le due c’è stato anche uno scontro fisico, oltre a una serie di stilettate via social. Poi la vicenda è finita ancora una volta nel silenzio, fino al periodo post quarantena, in cui Eleonora e Oscar hanno fatto intendere, tramite una serie di indizi social, di essersi riavvicinati. I due, infatti, sono stati visti insieme e hanno pubblicato alcuni post inequivocabili su Instagram, finendo anche nel mirino delle critiche. Poi, un nuovo allontanamento, sempre percepito tramite i social. Ora la Rocchini ha mostrato per la prima volta il suo nuovo fidanzato: sapete chi è?

Eleonora Rocchini esce allo scoperto: il suo nuovo fidanzato è Nunzio Moccia, l’ex di Dalila Branzani, prime immagini di coppia

Eleonora Rocchini si è fidanzata ufficialmente con Nunzio Moccia, ex compagno di Dalila Branzani, sorella di Oscar. I gossip su questa coppia si sono sprecati negli ultimi mesi, perché numerose indiscrezioni li volevano insieme, ma nessuno aveva la certezza che stessero realmente insieme. Dopo una frequentazione l’anno scorso, infatti, i due non sono mai usciti allo scoperto ed Eleonora qualche settimana fa si era riavvicinata anche al suo ex Oscar Branzani. Ora, però, l’ex corteggiatrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video inequivocabile, in cui ha mostrato alcuni momenti con il suo nuovo fidanzato, del quale sembra davvero innamoratissima: “Sei ossigeno puro”, ha scritto la Rocchini nella didascalia del suo post, lasciando tutti a bocca aperta.

Chissà come reagiranno Oscar e la sua famiglia davanti a queste immagini. Voi cosa ne pensate?