Avete mai visto la sorella di Luca Argentero? La somiglianza tra loro due è davvero impressionante: ecco lo scatto social.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo benissimo, è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, alla sola età di venticinque anni, Luca Argentero prendeva parte alla terza edizione del Grande Fratello. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Apprezzatissimo e seguitissimo attore, il bel torinese decanta di un successo davvero indescrivibile. Successo che, badate bene, non si limita soltanto alla sfera lavorativa, ma anche a quella privata. Dopo la fine del suo matrimonio con Myriam Catania, l’ex gieffina ha ritrovato l’amore con la giovanissima Cristina Marino e, da pochissimi mesi, è diventato papà della sua primogenita Nina Speranza. Ebbene. Dell’ambito sentimentale, quindi, sappiamo davvero di tutto, cosa sapete, invece, di quello familiare? In particolare, sapete che il bel Argentero non è affatto figlio unico, ma che, da piccolo, ha condiviso i suoi anni con una sorella? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Avete mai visto la sorella di Luca Argentero? Lo scatto social

Come dicevamo precedentemente quindi, Luca Argentero non è affatto figlio unico, piuttosto ha una splendida sorella. Soltanto qualche mese fa, infatti, vi abbiamo parlato di un tenerissimo scatto del passato che ritrae il bell’attore torinese in sua compagnia, ma com’è diventata adesso? Anzi, per essere più precisi: voi l’avete mai vista? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che, così come l’ex concorrente del Grande Fratello, anche lei è bellissima. E, soprattutto, la somiglianza con Luca è davvero impressionante. Bando alle ciance, diamoci uno sguardo insieme.

Sui rispettivi canali social, bisogna ammetterlo, non sono soliti condividere degli scatti insieme. Eppure, in quei pochi che ci sono, si capisce perfettamente l’immenso legame che c’è tra di loro. Lo conferma, tra l’altro, proprio l’immagine che abbiamo deciso di riproporvi in alto. Certo, risale a qualche anno fa, è vero. Eppure, non può assolutamente passare inosservata, oltre che l’impressionante somiglianza, anche la loro intesa.

