È stata la vincitrice di Miss Italia nel 2002, ma sapete com’è diventata e, soprattutto, cosa fa oggi a distanza di 18 anni? I dettagli.

Sono numerosi anni che partecipare e, magari, vincere il titolo di Miss Italia è il sogno di ciascuna ragazza italiana. Le edizioni che sono andate in onda, fino a questo momento, lo sappiamo, sono davvero diverse. Così come lo sono coloro che, dopo diverse serate, sono riuscite ad aggiudicarsi il titolo di più bella d’Italia. Una delle ultime, senza alcun dubbio, ve la ricorderete è Carolina Stramare. Giovanissima e di origini ligure, la bellissima ha letteralmente conquistato la giuria. Ed, ovviamente, tutto il pubblico. Ma non solo. Ecco, vi ricorderete colei che, invece, ha vinto il titolo nel 2002? Certo, avete ragione, sono passati quasi diciotto anni, ma siete curiosi di vedere com’è diventata adesso. E, soprattutto, cosa fa oggi a distanza di diversissimo tempo? Ecco tutti i dettagli.

Ha vinto nel 2002 il titolo di Miss Italia, ve la ricordate? Ecco come è diventata adesso

Correva l’anno 2002 quando, poco più ventenne, Eleonora Pedron partecipava all’edizione di quell’anno di Miss Italia, riuscendo ad ottenere, addirittura, il titolo di ‘più bella’. Da quel momento, come si può chiaramente immaginare, sono passati quasi vent’anni. Eppure, siete curiosi di sapere adesso come è diventata. E, soprattutto, cosa fa oggi a distanza di diverso tempo dalla sua vittoria. Ovviamente, nonostante siano passati numerosi anni, la trentottenne padovana continua a mantenere quella dote che l’ha sempre caratterizzata: l’immensa bellezza. A testimoniarlo, infatti, sono le numerose foto che, spesso e volentieri, la Pedron condivide sul suo canale social ufficiale. Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, invece, sembrerebbe che il titolo di ‘reginetta d’Italia’ sia stato un ottimo trampolino di lancio. Dopo la vittoria a Miss Italia, la bella Eleonora ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Non soltanto, infatti, è stata volto noto di numerosi programmi televisivi, ma è anche un’affermatissima modella.

Cosa sappiamo, invece, della sua vita privata? Dopo la fine della sua storia d’amore con Max Biaggi, Eleonora Pedron vive, da diversi anni, una splendida relazione con l’attore Fabio Troiano.

