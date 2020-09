Elettra Lamborghini in clinica con un lavaggio al braccio: cosa succede all’amatissima cantante a pochi giorni dalle nozze?

Elettra Lamborghini è sempre presente e attiva sui social ed è pronta a condividere tutto quello che le accade con i suoi tantissimi fan. Il profilo Instagram della cantante, infatti, conta oltre 6 milioni di followers e lei lo aggiorna costantemente, raccontando loro tutte le sue emozioni e sensazioni, anche quelle più tristi e nostalgiche, e tutto quello che fa quotidianamente. In questo periodo c’è grandissimo fermento sul web, e non solo, per le nozze della Lamborghini con il suo fidanzato Nick Van De Wall, meglio noto come dj Afrojack. I due formano davvero una splendida coppia e qualche mese fa hanno annunciato il matrimonio con un romantico post pubblicato da Elettra su Instagram. Dopo aver trascorso la quarantena insieme, i due ora sono pronti ad andare insieme all’altare. Manca sempre meno al grande giorno, che è previsto per il 26 settembre, dopo essere stato rimandato a causa della pandemia. Poco fa, però, Elettra si è mostrata sui social mentre era in clinica, con un lavaggio al braccio. Cosa succede a pochi giorni dalle nozze?

Mancano pochi giorni al matrimonio di Elettra Lamborghini e il dj Afrojack, che si svolgeranno sul Lago di Como davanti a circa un centinaio di invitati. Massima sicurezza e tamponi per tutti i presenti, per evitare contagi. L’attesa è altissima da parte dei fan di Elettra, i quali non vedono l’ora di scoprire gli abiti della loro beniamina, che dovrebbe cambiarsi tre volte nel corso della giornata. Ora, però, a pochi giorni dal grande evento, Elettra ha fatto un po’ preoccupare i suoi followers, pubblicando delle storie Instagram nelle quali è stesa nel letto di una clinica con un lavaggio attaccato al braccio. Nei video la Lamborghini ha la mascherina sul viso e inquadra il suo braccio, ma non proferisce parole, per cui non è possibile stabilire con certezza per quale motivo si trovi in clinica.

A giudicare dalla sua espressione serena e tranquilla, non dovrebbe esserci nulla di cui preoccuparsi. In tanti, però si chiedono il motivo per cui Elettra si trovi lì. Voi che idea vi siete fatti?