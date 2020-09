Scatta il primo bacio nella casa del GF Vip: le immagini condivise lo mostrano davvero chiaramente, ecco di che cosa parliamo.

A distanza di quasi una settimana dall’inizio del Grande Fratello Vip e, soprattutto, a pochissimi giorni dall’ingresso dell’intero cast nella famosa casa di Cinecittà, possiamo dire di essere entrati nel vero e proprio vivo del gioco. Il cast, ormai, è ‘rodato’, come si suol dire. Ed è proprio per questo motivo che iniziano a crearsi le prime simpatie, i primi litigi e, perché no, anche le prime effusioni. Proprio pochissime ore fa, infatti, è scattato il primo bacio di questa edizione tra due concorrenti. Ebbene si, avete letto proprio bene: a distanza di pochissimo tempo, due labbra si sono sfiorate. Ecco, ma chi sono stati i suoi protagonisti? Sappiamo benissimo che nella famosa casa c’è un’ex coppia, saranno stati loro quindi? Nient’affatto! Non ci riferiamo affatto a Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, state tranquilli. Ecco, ma cerchiamo di capirne qualcosa in più.

GF Vip, scatta il primo bacio: cos’è successo

A distanza di meno di una settimana dall’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dall’uscita momentanea di Tommaso Zorzi per accertamenti medici e l’abbandono definitivo di Flavio Vento fino ai primi litigi tra i concorrenti, vi assicuriamo, il cast del reality non ha affatto deluso le aspettative del suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Subito dopo la messa in onda della seconda diretta, andata in onda Venerdì 18 Settembre, è scattato il primo bacio tra due concorrenti. E a mostrarlo chiaramente è questo video (POTETE VEDERLO QUI) caricato sul sito ufficiale del famoso programma di Canale 5. Ecco, ma chi sono stati i due protagonisti di questo momento ‘romantico’? Siete curiose di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si: Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania si sono date un bacio. Era appena terminata la puntata che ha decretato il loro ingresso quando le due giovani donne hanno iniziato a scambiarsi le prime loro impressioni in giardino. Ed abbracciandosi, si sono scambiate un bacio sulle labbra. Sia chiaro, non è stato affatto voluto. Piuttosto, girandosi simultaneamente, le due non hanno potuto fare a meno di scambiarsi questo bacio innocente sulle labbra.

La polemica su Fausto Leali

È il protagonista indiscusso di questa prima settimana nella casa del GF Vip, Fausto Leali. Dopo la polemica aizzata per le frasi dette su Mussolini, il famoso cantante è finito nuovamente al centro della polemica per le sue recentissime esternazioni. Cosa accadrà? Non ci resta che attendere la puntata di Lunedì 21 Settembre.