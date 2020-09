Il Gf Vip è pieno di sorprese ed in queste ultime ore è spuntato un retroscena su un concorrente della casa: la rivelazione è incredibile.

Questa prima settimana del Grande Fratello Vip ci ha già fatto ridere, arrabbiare, scalpitare, immedesimare. Insomma possiamo dire che il Gf Vip è partito col botto. Tra la prima e seconda puntata hanno fatto il loro ingresso tutti i concorrenti, o meglio dire quasi tutti visto che Paolo Brosio non è entrato nella casa lo scorso venerdì. Su di lui il conduttore Alfonso Signorini ci dirà qualcosa di più questa sera, come svelano anche le anticipazioni. Ma le notizie sui concorrenti della casa che in questo momento si trovano sotto i riflettori arrivano di continuo, ed a proposito di notizie ecco che ne arriva una che riguarda un concorrente. Spunta solo adesso infatti un retroscena incredibile che lo riguarda. Scopriamo di chi si tratta.

Gf Vip, incredibile retroscena su un concorrente: la notizia spunta fuori solo ora

Spunta solo ora un retroscena che riguarda il concorrente del Grande Fratello Vip, Massimiliano Morra. A quanto pare il bellissimo attore napoletano prima di fare il suo ingresso nella casa era un volto ricercato anche per un altro programma televisivo. Stiamo parlando di Temptation Island Vip, un’edizione che in realtà non è mai andata in onda perché sostituita dall’edizione che ha fatto il suo debutto una settimana fa, Temptation Island Nip. A far luce sulla questione è stato il giornalista Gabriele Parapiglia che ospite a Casa Chi ha raccontato del retroscena che ha visto protagonista Massimiliano Morra quando si pensava a lui ed alla sua compagna come prossima coppia del cast della terza edizione di Temptation Island Vip; edizione che ricordiamo è stata poi sostituita da Temptation Island Nip, con coppie quindi non famose.

Dice Parapiglia :“Ho una chicca su Massimiliano Morra che ho fatto in prima persona. Prima che iniziasse Temptation Island Nip era in corso la costruzione del cast di Temptation Island Vip, poi è cambiato e sono state fatte due edizioni Nip. Beh, per il Vip io ho chiamato Morra per partecipare insieme alla fidanzata. Lui mi disse che al momento era in ballo anche per il Grande Fratello e mi ha detto ‘Se non entro al Grande Fratello, vengo a Temptation Island‘ e quando gli ho detto ‘Non è il mercato del pesce, Temptation Island è una prova d’amore dove tu devi mettere i sentimenti davanti a tutto‘ e lui allora mi ha risposto ‘No, no, no, provo il Grande Fratello!’. Facendo quindi capire che non aveva per nulla intenzione di mettere in discussione la sua storia d’amore con Dalila Mucedero e che avrebbe quindi preferito partecipare come unico concorrente al Gf Vip di Alfonso Signorini. Non perdetevi questa sera la terza puntata del famosissimo reality, si discuterà del clamoroso colpo di scena venuto fuori in queste ultime ore prima della diretta.