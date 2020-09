Uno dei protagonisti più amati di questa edizione del GF Vip è sicuramente il dolcissimo Enock, fratello del famosissimo Mario Balotelli: sapevate cosa hanno in comune?

Il GF Vip è una giostra di emozioni che ha conquistato il pubblico e uno dei protagonisti, tra i più amati all’interno della casa, è sicuramente Enock, fratello del famosissimo Mario Balotelli che, nell’ultima puntata, è intervenuto in diretta sorprendendo tutti. Non molti sono a conoscenza del fatto che Enock e il fratello Mario Balotelli hanno molto in comune: anche il giovane, infatti, è un calciatore. Scopriamo di più. La storia del giovane Enock ha conquistato fin da subito tutti i fan del programma che sono rimasti commossi dal racconto sul suo passato. Un altro punto a suo favore è stato sicuramente il messaggio che ha voluto dedicare alla famiglia di Willy, il giovane ucciso qualche settimana fa, prima di entrare nella casa. Enock è un ragazzo sensibile e di gran cuore e anche lui, come Mario Balotelli, gioca a calcio.

GF Vip, Enock e Mario Balotelli: il lavoro in comune

Enock è una bellissimo ragazzo che potrebbe aspirare a qualsiasi carriera visto il grande talento e lo straordinario fascino. Come il fratello, tuttavia, sembra avere la passione del calcio nel sangue e, infatti, anche lui è un giocatore. Sebbene non abbia ancora raggiunto la fama e i livelli di Mario Balotelli, cosa che gli auguriamo con tutto il cuore, Enock al momento gioca con l’USD Caravaggio. Secondo CalciatoriLifestyle il suo compenso dovrebbe aggirarsi intorno ai 17.500 euro all’anno, ma non si ha certezza della cosa. Quello che è certo, invece, è che il giovane ha conquistato l’apprezzamento e la simpatia di tutto il pubblico per la sua grande maturità e la compostezza che dimostra in ogni occasione, come quando ha scambiato un bacio giocoso con Myriam Catania e immediatamente il pensiero è volato alla fidanzata.

E voi, sapevate che anche Enock gioca a calcio come il fratello, Mario Balotelli?