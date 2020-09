Emma Marrone mostra il messaggio ‘speciale’: “E’ una conquista, il tempo ripaga sempre”, ecco cos’è successo nel dettaglio alla cantante.

Emma Marrone ha un rapporto estremamente aperto e sincero con i suoi fan. Oltre ad essere amatissima per il suo lavoro, Emma è anche molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 4 milioni e mezzo di followers, a riprova del suo enorme successo. Questo è un periodo particolarmente intenso per la cantante, che è impegnata su più fronti. Un mese fa è uscito il suo singolo ‘Latina’, scritto per lei da 3 autori d’eccezione, che sta avendo grande successo. E non è finita, perché Emma in queste settimane è anche in tv, nelle vesti di giudice di X Factor, dove sta dimostrando tutta la sua personalità, sensibilità e umiltà. Sempre molto attiva sui social, dove condivide con i fan tutto quello che le succede, poco fa ha pubblicato una nuova story, nella quale ha mostrato un messaggio molto speciale che ha ricevuto, accompagnandolo con delle parole bellissime: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Emma Marrone è sempre molto attiva sui social e ha un rapporto davvero speciale con i suoi followers, ai quali mostra moltissimi momenti della sua vita quotidiana e lavorativa. Poco fa la cantante ha deciso di condividere con tutti un messaggio molto bello che ha ricevuto da un suo follower. Si tratta di una persona che ha evidentemente cambiato idea sul suo conto e ha imparato ad apprezzarla nel tempo. “C’è voluto X Factor per farmi capire quanto sei figa”, ha scritto questa persona, la cui identità è rimasta chiaramente ignota. Il messaggio di questo utente è davvero da brividi: “A me piacciono quelle persone con il mistero negli occhi e la malinconia che si nasconde nele palpebre, quelle persone che emettono melodia anche con la coda degli occhi. Mi piacciono le persone che diventano forti sulle macerie delle loro notti”, recita. Emma ha voluto renderlo pubblico, commentandolo con bellissime parole: “Questo messaggio è una piccola conquista. Il tempo ripaga sempre, soprattutto se sai aspettare”, ha scritto la cantante, evidentemente orgogliosa delle parole che ha ricevuto.

In effetti per la cantante è stata una bella gioia ricevere queste parole da parte di un suo follower, una vera e propria conquista, come lei stessa ha sottolineato. Cosa ne pensate delle sue parole?