Beatrice Valli, lo sfogo su Instagram: “Piangevo perché si doveva fermare tutto”, il racconto da brividi dell’ex corteggiatrice, pioggia di commenti per lei.

Beatrice Valli è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico. Dopo la sua esperienza televisiva, che le ha permesso di conoscere il suo attuale compagno Marco Fantini, la Valli è diventata sempre più popolare nel mondo della moda e sui social. Il suo profilo Instagram, infatti, conta ad oggi oltre 2 milioni e mezzo di followers, che la seguono in tutto quello che fa. Beatrice, infatti, è molto attiva sui social e pubblica tantissimi momenti del suo lavoro e della sua vita privata, condividendo con i fan tutte le sue emozioni. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un lungo sfogo, nel quale ha parlato di una situazione che l’ha fatta stare parecchio male: ecco le sue parole da brividi nel dettaglio.

Beatrice Valli, lo sfogo social: “Piangevo perché doveva fermarsi tutto”, ecco le sue parole da brividi su Instagram

Beatrice Valli è diventata mamma per la terza volta pochi mesi fa. Dopo Alessandro, nato dalla precedente relazione con Nicolas Bovi, l’ex corteggiatrice ha avuto le piccole Bianca e Azzurra dal suo attuale compagno Marco Fantini, conosciuto proprio a Uomini e Donne. I due formano una bellissima coppia e qualche mese fa Marco ha fatto una splendida proposta di matrimonio alla sua fidanzata mentre erano in vacanza a Parigi. Le loro nozze erano davvero attesissime e si sarebbero dovute svolgere proprio oggi. Lo ha annunciato poco fa Beatrice, che ha pubblicato un lungo sfogo nel quale ha parlato delle sue emozioni e sensazioni relative a questo argomento. La Valli ha condiviso una foto di lei e Marco che si baciano con passione a Parigi, dopo la fatidica proposta, accompagnandola con una lunga didascalia. “Oggi sarebbe dovuta essere la nostra data”, ha esordito Beatrice, spiegando poi come sono andate le cose: “Verso fine aprile abbiamo deciso di fermare i preparativi per il nostro matrimonio. Mi ricordo ancora la call che ho fatto col mio weddin planner. Piangevo, piangevo perché tutto quello che avevo sognaro di doveva fermare”, ha aggiunto Beatrice.

Parole da brividi quelle dell’ex corteggiatrice, la quale ha poi spiegato che le nozze sono state rimandate al 2021, perché lei e Marco non avrebbero mai potuto festeggiare al meglio in un anno così triste e difficile per il mondo intero. “Sono contenta perché sarà ancora più magico: non saranno solo 2 cuori a portarci le fedi, ma 3”, ha concluso poi Beatrice. Cosa pensate delle sue parole?