Uomini e Donne, Giulia D’Urso poche ore dopo l’annuncio della sua rottura con Giulio Raselli scrive un messaggio social: cos’è successo.

La loro storia d’amore sembrerebbe essere proprio giunta al termine. A distanza di un meno di un anno dal loro incontro negli studi di Uomini e Donne ed, ovviamente, la loro conseguente scelta, sembrerebbe proprio che la relazione tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso stia attraversano un periodo per niente facile. Ne avevamo parlato già qualche settimana fa in un nostro recente articolo, è vero. Eppure, la conferma è arrivata soltanto pochissimi giorni fa. Quando l’ex tronista torinese, visibilmente dispiaciuto per ciò che stava per dire, ha annunciato una pausa di riflessione con la sua compagna. ‘Al momento non stiamo insieme’, ha detto il buon Raselli prima di specificare che, diverse divergenze caratteriali e stili di vita differenti, li hanno fatti allontanare. Un annuncio davvero clamoroso, c’è da ammetterlo. Soprattutto per tutti i loro sostenitori. Che, sin dal primo momento, hanno creduto e sostenuto la coppia. Un annuncio che fa male, da come si può chiaramente comprendere. Di fronte al quale, tra l’altro, nemmeno l’ex corteggiatrice può passare avanti. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, anche Giulia ha voluto scrivere un messaggio dopo l’annuncio della rottura.

Giulia D’Urso, il messaggio social dopo l’annuncio della rottura con Giulio

E così, anche Giulia D’Urso, qualche ora dopo l’annuncio della rottura con Giulio Raselli, ha voluto parlare con i suoi sostenitori. Scrivendo loro un messaggio davvero da brividi. Sappiamo benissimo che, sin da quando sono usciti dallo studio di Uomini e Donne, la coppia ha riscontrato un successo da parte del pubblico davvero enorme. È proprio per questo motivo che entrambi hanno voluto annunciare la fine, o perlomeno questo momento di pausa, apertamente e pubblicamente a tutti coloro che li hanno sempre sostenuti e supportati. Ovviamente, in questo lungo post social, l’ex corteggiatrice pugliese non ha affatto potuto nascondere il suo dolore. ‘Nella vita purtroppo ci sono anche i momenti come questo, in cui ti senti spaesata e cambia tutto quello che hai intorno’, ha iniziato a dire la giovanissima D’Urso ai suoi sostenitori dopo aver dichiarato che, nella sua vita, è sempre solita farsi vedere forte e sorridente perché odia piangersi addosso e, soprattutto, mostrarsi debole. Tuttavia, proprio perché ci tiene particolarmente ai suoi sostenitori e perché sono proprio loro che, sin dal primo momento, sono stati accanto alla coppia, non può fare a meno di parlare di cosa sta esattamente accadendo tra lei e Giulio.

‘Quello che ha detto Giulio è vero e non so nemmeno io come andrà a finire’, ha continuato a scrivere Giulia D’Urso qualche ora dopo l’annuncio della rottura con Giulio Raselli. Ovviamente, anche lei, da come si può chiaramente leggere, ha specificato che non sa come andrà a finire tra di loro. Fatto sta che, in ogni caso, resterà un legame davvero speciale.

