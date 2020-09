Giada De Blanck furiosa difende la madre dagli attacchi: “Una montagna di invenzioni sulla mia famiglia”.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip ha avuto inizio da pochissimo, e numerosi sono stati già i colpi di scena che hanno animato la casa più spiata d’Italia. Nelle prime due puntate sono stati presentati i concorrenti in gioco che hanno fin da subito sorpreso con le loro forti personalità i telespettatori. Infatti, a poche ore dall’inizio è avvenuto un vero e proprio colpo di scena, Flavia Vento a meno di 24 ore dal suo ingresso in casa decide di abbandonare il gioco, a causa della forte nostalgia provata nei confronti dei suoi amati cani. Tra i concorrenti presenti e tanto discussi anche la meravigliosa Contessa Patrizia De Blanck, che da qualche giorno è al centro di intense polemiche. Infatti, a Live Non è la D’Urso , il noto programma condotto da Barbara D’Urso, è stata la protagonista di accesi confronti. Il giornalista Giangavino Salus ha chiaramente sostenuto la sua forte ed inaspettata tesi, ossia che la contessa De Blanck in realtà non è ‘contessa’. Una notizia che ha scosso tutti gli ospiti in studio. Barbara D’Urso però dopo diverse controversie ha mostrato il certificato di nascita della De Blanck, smentendo finalmente le voci circolanti. Sul web da diversi giorni imperversa il riferimento alla figlia della concorrente, Giada De Blanck, che ha preferito mantenere il silenzio riguardo a tale questione. A quanto pare però Giada ha deciso di parlare, schierandosi contro i numerosi attacchi. Scopriamo nel dettaglio le parole della donna.

Come abbiamo chiaramente sostenuto, quest’edizione del Grande Fratello ha saputo mettere insieme le personalità più avvincenti e vivaci. Tra i partecipanti in gioco la contessa Patrizia De Blanck, che fin dal suo ingresso in casa ha animato l’atmosfera con i suoi particolari racconti, ma soprattutto con la sua passionale e forte eloquenza. Apprezzata e criticata, la contessa è sicuramente una delle protagoniste di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel programma Live non è la D’Urso si è molto discusso sulle origini nobiliari della donna. Infatti, Giangavino Salus ha dichiarato che Patrizia De Blanck in realtà non è affatto nobile, portando anche diverse fonti. Ma la padrona di casa ha smentito l’ipotesi mostrando dei documenti del certificato di nascita. Dopo diversi attacchi contro la donna, la figlia Giada De Blanck ha deciso di dire la sua.

Giada ha pubblicato una storia su instagram che ha riscosso molto clamore, infatti, ha dichiarato di aver sentito una montagna di menzogne sulla sua famiglia. Ha anche rivelato di non aver intenzione di parlare in nessun salotto televisivo, e che sarà a suo tempo la madre Patrizia De Blanck a rispondere a tutte le accuse ricevute. “Mia madre avrà modo di smentire tutte quelle false notizie sui suoi genitori, i miei nonni e sui titoli nobiliari”, ha scritto la donna in una storia instangram, dichiarando anche di essersi appoggiata ad un legale di fiducia per tutelare la sua famiglia.

