Federica Pellegrini è incinta? L’indizio social che insinua il dubbio

Federica Pellegrini è incinta? L’indizio condiviso in questo ultimo post sui social insinua seriamente il dubbio: cos’è successo.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Federica Pellegrini. Detentrice di numerosissime medaglia nel nuoto, la bellissima giudice di ‘Italia’s Got Talent’ decanta di un successo clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Con un profilo che conta più di un milione di followers, la Pellegrini non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa della sua vita con i suoi sostenitori. Non soltanto scatti in costume o che stuzzicano i suoi ammiratori, ma anche tutto ciò che riguarda le sue giornate ed, ovviamente, la sua vita privata. Pochissimi istanti fa, ad esempio, Federica Pellegrini ha condiviso un ultimo post che lascerebbe seriamente pensare di essere incinta. Ovviamente, ci teniamo a specificarlo, non ne abbiamo la conferma. Fino a questo momento, infatti, la campionessa non ha affatto proferito parole. Stando a quanto si apprende da questa sua ultima foto su Instagram, sembrerebbe proprio che Federica Pellegrini sia incinta. E non siamo i soli a dirlo? Anche un utente Instagram, appena vista la foto, ha pensato la stessa ed identica cosa. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Federica Pellegrini è incinta? L’indizio sembrerebbe essere molto chiaro

Sul suo canale social ufficiale, lo dicevamo precedentemente, la famosissima e stellata nuotatrice non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, Federica Pellegrini ha condiviso un post che lascerebbe davvero pensare che sia incinta. Come dicevamo precedentemente, non ne abbiamo affatto la certezza. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalla foto ed anche dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, sembrerebbe essere proprio così. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere.

È proprio questa la foto che, meno di un’ora fa, Federica Pellegrini ha condiviso sul suo canale social ufficiale e che lascerebbe seriamente pensare che sia incinta. Ovviamente, come abbiamo ripetuto e sottolineato, fino a questo momento, la nuotatrice non ha affatto proferito parola. Fatto sta che, da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, il pancino in mostra e la fase scritta a corredo della foto non lascerebbero proprio alcun dubbio. ‘Centro nevralgico del mondo’, descrive la colonna portante di Italia’s Got Talent questa foto. Insomma, Federica Pellegrini è incinta? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che anche un altro suo utente Instagram ha avuto la stessa sensazione.

‘Ma sei incinta?’, scrive un utente Instagram a corredo di questo scatto social di Federica Pellegrini. A cui, fino a questo momento, però, la nuotatrice non ha risposto. Ovviamente, attendiamo conferma. Nel frattempo, però, le facciamo i nostri più cari e sinceri auguri qualora fosse così.

