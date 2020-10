Il famoso cantante napoletano Andrea Sannino ha annunciato di essere positivo al Coronavirus: le sue parole su Instagram.

Andrea Sannino è positivo al Coronavirus. Si, è proprio così: il famoso cantante napoletano e voce di ‘Abbracciame’, il singolo che, in piena pandemia da Coronavirus, ciascuno di noi ha cantato dal balcone della propria abitazione per sentirsi meno solo e più vicino al prossimo, è risultato contagiato anche lui dal temibile virus cinese. A darne l’annuncio ufficiale è stato il diretto è stato il diretto interessato. Che, pochissime ore fa, ha scritto un lungo post ai suoi sostenitori. Condividendo, quindi, con loro la notizia di essere risultato positivo al Covid-19. Ecco, ma come sta adesso Andrea? Come sottolineato dal diretto interessato, attualmente, il cantante napoletano sta meglio. ‘Voglio tranquillizzarvi sulle mie condizioni. Sto bene, anzi oggi mi sento addirittura meglio’, ha detto Andrea Sannino quando ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Coronavirus. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Andrea Sannino positivo al Coronavirus: l’annuncio appena arrivato

A distanza di pochissime ore dall’annuncio di Giulio Golia di essere stato contagiato dal Covid-19, ve ne parliamo di un altro davvero incredibile. Come dicevamo precedentemente, ad annunciare di essere risultato positivo al Coronavirus pochissime ore fa è stato Andrea Sannino. Che, solito a condividere ogni cosa con il suo amato ed affezionato pubblico social, non ha affatto potuto fare a meno di annunciare la sua positività al temibile virus cinese. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, il cantante napoletano attualmente dice di stare bene. Anzi, come ribadito anche dal diretto interessato, di sentirsi meglio rispetto a ieri. E con lui, ovviamente, sta bene anche la sua famiglia. In particolare, sua moglie, che, tra l’altro, è in dolce attesa di un dolcissimo maschietto, e sua figlia Gioia. Il tutto, stando a quanto si apprende da queste parole scritte a corredo di questo suo ultimo post social, sarebbe partito Martedì scorso. Quando, in seguito a decimi di febbre, ha deciso di sottoporsi al tampone. E, soltanto pochissime ore fa, ha ricevuto il suo esito positivo. Ovviamente, come lo stesso Andrea Sannino ha sottolineato, appena saputo di essere risultato positivo al Coronavirus, il cantautore napoletano ha informato le autorità della sua cittadina, tutti i suoi vicini e tutti coloro che, in questi ultimi giorni, hanno avuto dei contatti con loro.

È proprio questa la didascalia che Andrea Sannino scrive a corredo dell’ultimo post social per annunciare ai suoi sostenitori di essere risultato positivo al Coronavirus. Come dicevamo precedentemente, il cantautore, così come la sua famiglia, sta bene. E non vede l’ora di poter aggiornare i suoi sostenitori di importanti novità legate alla sua positività. Auguri di una pronta guarigione, caro Andrea!

