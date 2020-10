Proprio alcuni istanti fa, Giulia De Lellis ha condiviso una foto completamente senza trucco e senza filtri: com’è il suo viso.

Se si parla di regine di Instagram, non si può affatto non citare lei: Giulia De Lellis. Approdata nel mondo dello spettacolo diversi anni fa e, con precisione, a Uomini e Donne, la romana ha letteralmente conquistato tutti. Tanto che, ancora adesso, è una delle influencer più affermate ed apprezzate del momento. Sempre in prima linea a condividere con i suoi adorati sostenitori tutto ciò che riguarda la sua beauty routine, un po’ di tempo fa, l’ex fidanzata di Andrea Damante non ha potuto fare a meno di raccontare loro anche di un problema che, da diversi anni, ha alla sua pelle. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti fa, la De Lellis ha deciso di condividere una foto completamente senza trucco. Ebbene si. Senza alcun tipo di abbellimento estetico e completamente senza filtri, la romana ha letteralmente conquistato tutti. Come sempre, d’altronde. Ecco, ma siete curiosi di vedere come si è mostrata? Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis senza trucco: com’è il suo viso al naturale e senza filtri

Sempre solita ad intrattenere il suo amato pubblico social con degli scatti fotografici davvero incantevoli, pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ne ha condivisa un altro completamente senza trucco. In totale relax presso la sua nuova abitazione milanese, l’influencer ha preferito non utilizzarsi alcun tipo di abbellimento estetico, soprattutto per far respirare anche la sua pelle, ed ha deciso di mostrarsi ai suoi sostenitori non soltanto senza trucco, ma anche completamente ‘senza filtri’. Non è assolutamente la prima volta, è vero. Eppure, come raccontato dalla diretta interessata, in questo ultimo periodo, Giulia sta soffrendo nuovamente del suo problema alla pelle. Quindi, è stata anche una scelta molto ‘coraggiosa’. Ecco, ma siete curiosi di vederla anche voi come si mostra? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Questa è proprio l’immagine che, pochissimi istanti fa, Giulia De Lellis ha mostrato senza trucco. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato praticamente tutti. D’altra parte, una cosa è certa: che sia truccata, struccata, con filtri e senza filtri, l’influencer è sempre splendida.

