Conduttrice televisiva, showgirl e attrice, Ilary Balsy inizia la sua carriera da giovanissima, ha esordito grazie ad un’agenzia pubblicitaria di un’amica dei suoi genitori. Il suo nome è stato scelto dal papà che decise di chiamarla con il nome di un protagonista di western, essendo l’uomo molto appassionato. L’amata showgirl dopo piccoli ruoli in televisione debutta nel 2001 come letterina nel quiz Passaparola. Proprio nel programma Ilary conosce una delle sue più care amiche, la bellissima Silvia Toffanin, anche lei allora letterina della nota trasmissione. Ha lavorato come conduttrice per diversi programmi molto importanti, infatti, l’abbiamo vista per diverso tempo alla conduzione de Le Iene, dove l’amata conduttrice ha mostrato tutto il suo talento, ma anche la sua personalità tanto esuberante ed allegra. Ha esordito al Grande Fratello Vip e proprio durante una puntata della nota trasmissione ha avuto un acceso scontro con Fabrizio Corona, passato ormai alla storia del reality. Ilary Blasi possiede sicuramente una bellezza straordinaria, bionda, occhi chiari e viso angelico, sul suo profilo instangram aggiorna spesso i suoi amati fan con scatti a dir poco meravigliosi. Ma non solo, molti sono anche i momenti goliardici che la donna pubblica sul social insieme alla sua famiglia e al marito Francesco Totti. La coppia è sposata dal 2005 e si mostrano più solidi che mai, tra risate e tanto amore. Ilary è oggi un’eccellente conduttrice, ma sapete a che età e com’è iniziata la sua carriera? Non immaginereste mai.

Ilary Blasi, sapete a che età e com’è iniziata la sua carriera?

Ilary Blasi è certamente una delle donne più belle di sempre, amata e apprezzata non solo per la sua meravigliosa bellezza, ma anche per il talento che in ogni circostanza dimostra di possedere, in grado di spaziare da un ambito ad un altro. Ha iniziato da giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo; a darle un enorme popolarità il ruolo da letterina rivestito nel noto programma Passaparola condotto allora dal mitico Gerry Scotti. Da quel momento gli sbocchi lavorativi per Ilary sembrano aprirsi sempre di più e non poteva essere diversamente, dato che la bellissima conduttrice possiede doti ineccepibili. Ma sapete a che età e com’è iniziata la sua carriera? Ve lo sveliamo noi. L’ingresso di Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo inizia nel 1984, quando a soli 3 anni appare insieme alla sua famiglia nello spot dell’olio Cuore, affiancata dalla nota attrice Mariangela Melato. In seguito, come abbiamo annunciato, grazie ad un’amica di famiglia, proprietaria allora di un’agenzia pubblicitaria, entra a far parte di uno spot di una famosa marca di panettoni.

Infatti, la piccola Ilary superò l’iniziale provino e fu così scelta per il lavoro. Successivamente, ripete nuovamente l’esperienza entrando a far parte di numerose altre campagne pubblicitarie, tra cui Renault, Cicciobello, Balocco, Findus e tanti altri ancora. Non solo, la nostra bellissima conduttrice debutta a 5 anni sul grande schermo con una piccola parte nel film ‘Da grande’ di Franco Amurri. Da quel momento seguono molte altre sue interpretazioni che le daranno il successo che al momento detiene. Beh possiamo sicuramente affermare che l’amata Blasi ha avuto una carriera piena di successi, iniziata fin dall’infanzia e proseguita nel migliore dei modi. Oggi, è considerata uno dei volti più amati ed apprezzati della televisione italiana, e forma insieme al marito, il grandissimo Francesco Totti, una delle coppie più seguite di sempre. Infatti, i due spesso mostrano i particolari momenti goliardici che avvengono tra le mura di casa, ricordiamo proprio l’ultimo, la caccia al topo di Totti, che ha riscontrato un enorme successo social. La coppia ha dimostrato di avere una grossa intesa e soprattutto ha mostrato di essere legata da un amore sempre più forte.

