Pochissime ore fa, Ilary Blasi ha mostrato le immagini che testimoniano che il momento tanto atteso è finalmente arrivato: cos’è successo.

È sempre solita condividere ogni cosa con i suoi adorati sostenitori, lo sappiamo benissimo. Ed è proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di renderli partecipi di questo magico momento tanto atteso che finalmente è arrivato. Oltre a condividere incantevoli scatti fotografici, che descrivono alla grande la sua immensa bellezza, la conduttrice romana è anche abituata a rendere partecipi i suoi ammiratori della sua vita privata. E così, tra divertenti siparietti con suo marito o molto altro ancora, l’ex letterina di Passaparola condivide ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando la bellissima Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di annunciare l’arrivo di questo momento attesa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Nel frattempo, però, vi lasciamo qualche piccolo ‘anticipazione’. ‘La sala parto è pronta’, ha scritto la moglie di Francesco Totti a corredo di questo scatto. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, il momento tanto atteso è finalmente arrivato: cos’è successo

Come testimoniato dalle ultime Instagram Stories di Ilary Blasi, sembrerebbe proprio che sia arrivato il momento tanto atteso. Di che cosa parliamo esattamente? Innanzitutto, non si tratta nulla di ‘grave’. Anche perché, come dicevamo precedentemente, la moglie di Francesco Totti parla di sala parto. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di una notizia davvero splendida. Ed, ovviamente, fa riferimento ad una nuova vita che sta per essere messa al mondo. Ecco, ma chi è sta per diventare mamma? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente! Come raccontato in un nostro recente articolo, la gatta che, poco più di un anno fa, è arrivata in casa Totti – Blasi è incinta. E, a quanto pare, sembrerebbe che sia pronta a diventare mamma. O, perlomeno, è questo che traspare delle ultime Instagram Stories di Ilary Blasi. Non soltanto, qualche settimana fa, l’ex letterina di Passaparola ha mostrato l’ecografia a suo marito ed, ovviamente, ai suoi sostenitori. Ma, pochissime ore fa, non soltanto ha mostrato il bel pancino di Donna Paola con i suoi cuccioli, ma anche la sala parto. Diamoci uno sguardo insieme.

‘La sala parto è pronta’, sono proprio queste le parole che Ilary Blasi scrive a corredo di questo per condividere questo momento atteso che è finalmente arrivato. Noi non vediamo l’ora di conoscere i cuccioli di Donna Paola, voi?

