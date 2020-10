Fare sesso con la mascherina potrebbe essere ugualmente ‘pericoloso’: la rivelazione del sessuologo è davvero inaspettata.

Con l’arrivo del Coronavirus, lo sappiamo benissimo, sono state completamente rivoluzionate le nostre abitudini e, soprattutto, è letteralmente cambiato il nostro stile di vita. Proprio a causa della facile trasmissione di questo temibile virus cinese, purtroppo, ci sono state fatte tantissime limitazioni proprio a livello fisico. Non ci si può abbracciare, stringere la mano come i vecchi tempi e, soprattutto, non si può stare più vicini, bensì distanziati almeno di un metro. Insomma, delle limitazioni che, ammettiamolo, per noi sono completamente nuove. E che, dato anche l’ultimo dpcm del Governo, sembrerebbe che continueranno ad essere in vigore per diverso tempo. Ecco, ma tutte queste nuove ‘regole’ cosa comporteranno ai single? Appurato che i congiunti possono continuare a vedersi, cosa accadrà, invece, a coloro che sono alla ricerca della loro anima gemella? Purtroppo, le cose per loro non si mettono affatto bene. Stando a quanto si apprende in questa intervista a Fanpage del sessuologo Marco Rossi, sembrerebbe che per i single fare sesso con la mascherina è ugualmente ‘pericoloso’. Perché? Scopriamolo insieme.

Fare sesso con la mascherina potrebbe essere ‘pericoloso’: parla il sessuologo

Sappiamo benissimo che il contagio da Coronavirus avviene con lo scambio di saliva, ma cosa accade, quindi, se si fa sesso con la mascherina? Il contagio, quindi, può avvenire lo stesso? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A rivelare ogni cosa e, soprattutto, a smentire la notizia che sostiene che, invece, si può avere un rapporto intimo indossando uno degli accorgimenti necessari per limitare il contagio da Coronavirus, è stato il sessuologo Marco Rossi. In una sua intervista a Fanpage, infatti, l’esperto ci ha tenuto a specificare che, fino a questo momento, si sa perfettamente che il virus che potrebbe essere presente nei testicoli dell’uomo possiede una carica virale davvero altissima. Per questo motivo, quindi, seppure si indossa la mascherina nel momento dell’avvicinamento, non ci si può affatto considerare al sicuro. Insomma, una rivelazione davvero inaspettata, c’è da ammetterlo. E che, senza alcun dubbio, lascerà sbalorditi tutti i single del mondo. ‘Avere un contatto troppo ravvicinato con una persona, anche se indossiamo una mascherina, non ci protegge affatto dal virus. E poi ancora non sappiamo se la trasmissione può avvenire tramite i liquidi biologici’, ha continuato a dire il sessuologo a Fanpage.

Insomma, single di Italia e di tutto il mondo, il sessuologo Marco Rossi ne è certo: fare sesso con mascherina è ugualmente ‘pericoloso’. Cosa fare, quindi? Ovviamente, come specificato dallo stesso esperto, è poco galante misurare la temperatura o chiedere un tampone alla persona che si sta frequentando o conoscendo. Informarsi, però, un po’ di più su di lui o su di lei, vi assicuriamo, non è affatto sbagliato!