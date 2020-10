Barbara D’Urso, l’avete mai vista con i suoi figli? Lo scatto emoziona i fan, ecco come si è mostrata su Instagram l’amatissima conduttrice.

Barbara D’Urso è senza alcun dubbio una delle regine della tv e i suoi programmi sono tra i più seguiti del nostro palinsesto. La conduttrice è sempre pronta a mettersi in gioco in nuove avventure ed è una vera e propria stakanovista, sempre in diretta con i suoi programmi ‘Live – Non è la D’Urso’, ‘Pomeriggio 5’ e ‘Domenica Live’. Super presente e attiva anche sui social, la D’Urso ha un profilo Instagram davvero seguitissimo, con oltre 2 milioni e mezzo di followers, con i quali condivide diversi momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Tante le immagini che la immortalano anche a casa, in momenti di tranquillità e lontano dalle luci dei riflettori.

La conduttrice è davvero amatissima dal pubblico ed è sempre super impegnata col suo lavoro, ma al primo posto nel suo cuore ci sono sempre i suoi figli, Emanuele e Giammauro, nati dalla lunga relazione con Mauro Berardi. Entrambi vogliono vivere lontano dai riflettori e la conduttrice lo ha sempre sottolineato anche durante i suoi programmi. Ma l’avete mai vista Barbara con i suoi figli? Lo scatto pubblicato poco fa su Instagram è davvero emozionante, ecco come si è mostrata la conduttrice.

Barbara D’Urso, l’avete mai vista con i suoi figli? Ecco come si è mostrata poco fa su Instagram, lo scatto emozionante

Barbara D’Urso è una conduttrice molto amata e apprezzata, in tv come sui social. Mamma di due splendidi figli, Emanuele e Giammauro, la conduttrice non si mostra praticamente mai con loro, perché entrambi hanno scelto di vivere lontano dai riflettori e preferiscono non apparire troppo. E’ difficile, dunque, che qualcuno abbia mai visto Barbara con loro. Poco fa, però, la conduttrice ha pubblicato uno scatto davvero da brividi, in cui si è mostrata proprio con i suoi figli. Si tratta, però, di una foto del passato, in cui la conduttrice è giovanissima e i suoi figli ancora piccoli. La foto è dolcissima e la didascalia è ancora più emozionante: “L’unico vero amore. Punto!”, scrive la D’Urso, aggiungendo che i suoi figli sono gli amori della sua vita.

Nella foto i figli di Barbara sono piccoli e lei è giovanissima e davvero splendida, infatti sono stati tantissimi i like e i commenti che hanno invaso il post. Anche voi vi siete emozionati?