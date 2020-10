Qualche ora fa, Bianca Guaccero ha dato ai suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa: finalmente arriva la notizia tanto attesa.

È finalmente arrivata la notizia tanto attesa. E, pensate, a darcela è stata la diretta interessata. Com’è suo solito fare, Bianca Guaccero non ha potuto affatto fare a meno di condividere con i suoi adorati sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima conduttrice pugliese non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, completamente e letteralmente pazza di gioia, ha voluto allietarli con un annuncio davvero fantastico. Tutti i suoi ammiratori, senza alcun dubbio, non vedevano l’ora di poter assistere a queste parole. Ed adesso che è accaduto non stanno più nella pelle. Ecco, ma cos’è successo esattamente? E, soprattutto, qual è questa splendida notizia che la Guaccero non ha potuto fare a meno di condividere? Siete curiosi? Ecco tutti i dettagli.

Bianca Guaccero, splendido annuncio a sorpresa: finalmente!

Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici che descrivono perfettamente la sua immensa bellezza, qualche ora fa, Bianca Guaccero ha deciso di lasciare senza parole i suoi sostenitori in un altro modo. Non, quindi, con scatti in costume, ma con uno splendido annuncio a sorpresa. Di che cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice. Oggi, Lunedì 26 Ottobre, inizierà una nuova ed imperdibile stagione di ‘Detto Fatto’. Ebbene si, avete letto proprio bene. A distanza di qualche mese dalla fine della scorsa edizione, Bianca Guaccero e il suo incredibile staff saranno al timone di una stagione davvero scoppiettante. Ad annunciarlo, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata.

‘Mettete la sveglia ale 14:55, vi aspettiamo pieni di emozione e gioia di incontrarci’, scrive Bianca Guaccero a corredo di questo scatto in cui ufficializza il ritorno di ‘Detto Fatto’. Una notizia tanto attesa, c’è da ammetterlo. E che, appena appresa, non ha potuto fare a meno di rendere gioiosi ed entusiasti i suoi numerosi sostenitori. Voi seguirete la prima puntata? Noi decisamente si. Anzi, non vediamo proprio l’ora!

