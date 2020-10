GF Vip, Mario Balotelli: il gesto durante la diretta non passa inosservato; ecco cosa è successo.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata durante la quale è successo davvero di tutto: liti accese, sorprese ed emozioni a non finire. E tra i momenti più intensi della serata, c’è stato quello riguardante Guenda Goria e il suo rapporto con il papà, Amedeo Goria. Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista nella quale ha pronunciato alcune parole poco carine nei confronti della figlia, tra cui ‘bipolare’. Un’intervista che ha lasciato l’amaro in bocca a Guenda, ma che ha fatto letteralmente infuriare Maria Teresa Ruta. Tutto è accaduto durante la diretta e, su Twitter, è apparso un commento di Mario Balotelli che sembra essere riferito proprio alla questione familiare delle “Rutas”. Ecco le parole del fratello di Enock, apparse proprio durante la puntata di ieri.

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

GF Vip, Mario Balotelli commenta la puntata: il tweet non passa inosservato

Mario Balotelli colpisce ancora. Dopo il polverone nato per la battuta a Dayane Mello, il fratello di Enock ha deciso di commentare la puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera con un tweet apparso sul suo account ufficiale. Un tweet che non è passato inosservato e che sembra essere riferito proprio a Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, e alla loro particolare situazione familiare. Date un’occhiata:

Nel tweet, Mario difende Enock, sottolineando come tutti predichino bene e razzolino male. Il post sembra chiaramente riferito alle Ruta, poiché il calciatore parla di “problemi familiari” da tenere per sé. Insomma, il clima si fa sempre più ‘caldo’ al GF Vip. E voi, siete d’accordo con le parole di Balotelli?

La lite tra Enock e Guenda

Il tweet di Mario Balotelli contro le Ruta non è un caso. Qualche giorno fa, infatti, Guenda è stata protagonista di una lite piuttosto accesa con Enock, al quale ha chiesto di dissociarsi dalla frase pronunciata dal fratello proprio al GF Vip. Ma le parole della Goria non sono piaciute affatto ad Enock, che ha reagito in modo piuttosto irruento, alzandosi dal tavolo e rifiutando il confronto. Un modo definito ‘aggressivo’ da gran parte del pubblico, che ha addirittura chiesto la squalifica del concorrente.