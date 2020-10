Sembrerebbe proprio che Stefano De Martino sia riuscito a voltare pagine dopo Belen Rodriguez: il napoletano è stato beccato proprio con lei.

A distanza di qualche mese dalla fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, sembrerebbe che Stefano De Martino abbia voltato pagina definitivamente. Stando a quanto si apprende dall’ultimo numero del settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che il conduttore di ‘Stasera tutto è possibile’ e di ‘Made in Sud’ sia stato beccato in dolce compagnia mentre passeggiava per le vie di Milano. Sappiamo benissimo che, dopo il loro secondo ‘addio’, la showgirl argentina ha ritrovato il sorriso accanto ad Antonino Spinalbese. A differenza, invece, di Stefano. Che, come raccontato anche in un nostro articolo, avrebbe anche tentato di riappacificarsi con la sua ex moglie. Eppure, a distanza di alcuni mesi dall’accaduto, sembrerebbe che il bel De Martino abbia deciso di andare avanti. Non sappiamo, ovviamente, se sia amore o altro, fatto sta che Stefano è stato beccato proprio in compagnia di una donna. Chi è lei? Tranquilli, vi sveliamo noi ogni cosa.

Stefano De Martino dopo Belen beccato proprio con lei: nuovo amore in vista?

Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che Stefano De Martino, dopo la fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, abbia deciso di andare avanti. Trasferitosi in una nuova casa milanese, sembrerebbe che l’ex ballerino di Amici sia stato beccato in compagnia di una donna. A darci la notizia, corredata da foto, è stato il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Che, come al suo solito fare, ci ha svelato anche il nome della ‘fortunata’. Lei, infatti, si chiama Mariacarla Boscono. Ed anche lei, così come la bellissima showgirl argentina, svolge la professione di modella. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente cosa sia successo tra di loro. Ed, ovviamente, cosa ci sia. Fatto sta che, stando a quanto trapelato, sembrerebbe che i due abbiano trascorso anche un romantico weekend in Trentino Alto Adige. E che siano stati beccati insieme mentre il conduttore si apprestava a ritornare a casa.

Insomma, cosa c’è tra Stefano De Martino e Mariacarla Boscono? Staremo a vedere. Una cosa è certa: se son rose, fioriranno!