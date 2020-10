Coronavirus, il virologo Pregliasco annuncia: “Una settimana per poter vedere gli effetti delle misure”.

Negli ultimi giorni il nostro Paese come anche il resto del mondo sta vivendo una situazione molto delicata dovuta al forte incremento dei contagi. Domenica 25 ottobre è avvenuta la conferenza stampa del presidente del consiglio Giuseppe Conte, in cui ha illustrato le ulteriori misure restrittive per poter contenere il dilagare imponente del virus. L’Italia sta attraversando un momento molto difficile, le nuove norme andate in vigore hanno visto il nascere di proteste nel nostro Paese. Infatti, gli italiani dopo le nuove restrizioni e chiusure hanno espresso il proprio malessere, manifestando in numerose piazze. Una situazione che appare incontrollabile, e che sta portando gli ospedali al collasso. Il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco ha manifestato il suo pensiero, rivolgendo un appello alla popolazione.

Coronavirus, Pregliasco: “No allarmismi, una settimana per vedere gli effetti delle misure ultimate”

Dopo le nuove misure emanate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa avvenuta domenica 25 ottobre, c’è stato un dilagare di proteste in tutta Italia. Il virologo Fabrizio Pregliasco ha annunciato che per vedere gli effetti delle nuove misure anti-covid avviate nel nostro Paese è necessario aspettare almeno una settimana. All’Adnkronos Salute ha invitato alla cautela, senza però poter escludere la possibilità di ulteriori chiusure nelle grandi città. Ha inoltre invitato la popolazione ad evitare tutti gli assembramenti possibili e di indossare sempre la mascherina. Ha incitato i cittadini di non affollare i pronto soccorso in caso di banali sintomi: “Il rischio è quello di intasare senza motivo le strutture ospedaliere”. Questo il messaggio lanciato dal virologo Pregliasco, dopo le misure entrate in vigore dal 26 di ottobre.

Ormai siamo in una situazione alquanto delicata e bisogna affrontare con responsabilità il momento. Ricordiamo, che nella conferenza avvenuta domenica, Conte ha anche parlato di un vaccino pronto entro la fine dell’anno, ma nulla è ancora ufficiale. Infatti, sono numerosi i paesi che ne stanno sperimentando uno in grado di bloccare questo virus scoperto ad inizio gennaio, e denominato coronavirus.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui