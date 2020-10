Quando inizia Amici 20? Spunta da la data esatta della prima puntata del talent show targato Maria De Filippi.

Fan di Amici di Maria De Filippi, ci siamo quasi! Con l’arrivo dell’autunno, infatti, molte delle trasmissione targate Queen Mary sono tornate in onda, a partire da Uomini e Donne, una delle più seguite di sempre. Ma i fan, ora, non vedono l’ora di sapere quando potranno assistere ad una nuova edizione di Amici! Eh si, perché sono quasi 20 anni che il talent show ci tiene compagnia: non a caso, si tratta del talent più longevo della televisione italiana. La prima edizione, in onda nel 2001, si chiamava Saranno Famosi: nella scuola tanti amatissimi concorrenti, da Antonio Baldes a Claudia Mannoni. Ma chi saranno gli allievi della 20 esima edizione di Amici? Lo scopriremo presto! Tv Blog anticipa la possibile data di inizio dello show, e manca davvero poco! Quando inizia Amici 20? Ve lo sveliamo noi!

Quando inizia Amici 20? Spunta la data esatta della prima puntata del talent show

Quando inizia Amici 20? È questa la domanda che i tantissimi fan del talent si pongono nelle ultime settimane. Ebbene, la risposta ce l’ha data TV Blog. Nonostante non si tratti di una notizia ufficiale, la probabile data di inizio dello show è sabato 14 novembre. Nulla di certo, ma secondo TVBlog è molto probabile che si inizi proprio da quel pomeriggio. Anche quest’anno, infatti, prima di giungere alla fase finale, svolta nelle puntate serali, Amici andrà in onda il sabato pomeriggio. La primissima puntata quindi andrebbe in onda il 14 novembre alle ore 14.10. Come ogni anno, si inizierà con la composizione della nuova classe, tramite l’assegnazione dei primi banchi. I fan non vedono l’ora di scoprire chi saranno i nuovi talenti che ci emozioneranno durante questa nuova, attesissima, edizione di Amici!

Oltre all’appuntamento settimanale di sabato pomeriggio, ci sarà la consueta striscia giornaliera, che quest’anno si sposta su Italia 1, alle ore 19.00. Per tutti i fan di Amici: manca davvero poco! La nuova classe è pronta per vivere un’esperienza unica ed emozionante! In quanti seguiranno la nuova edizione del talent?

Le ultimi edizioni del talent

L’ultima edizione di Amici, la diciannovesima, è stata vinta dalla cantante Gaia Gozzi, che ha battuto in finale il ballerino Javier Rojas, che ha a sua volta vinto nella sua categoria, la danza. Entrambi li abbiamo poi ritrovati ad Amici Speciali, una particolare versione del talent andata in onda a maggio, in cui a sfidarsi sono stati ex protagonisti del talent show