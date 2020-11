Massimiliano Morra, sapete qual è il suo vero nome? Quasi nessuno conosce questo retroscena sulla vita dell’attore e concorrente del Grande Fratello Vip 5.

Massimiliano Morra è uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. La sua storia ha colpito tutto il pubblico, in particolare per quello che riguarda il suo rapporto con Adua Del Vesco. I due sono entrati nella casa più spiata d’Italia come ex fidanzati, ma durante il loro percorso hanno confessato di non essere mai stati realmente insieme e che la loro storia era stata creata a tavolino per esigenze di spettacolo. Enrambi, infatti, hanno ammesso di essere entrati in un circuito più grande di loro che li ha portati a mentire in diverse occasioni sulla loro vita privata. Tutto questo è venuto fuori pian piano, dopo il coming out di Gabriel Garko in diretta durante una delle prime puntate. Massimiliano è finito molto sotto i riflettori nelle prime settimane all’interno del programma ed è andato più volte in nomination perché i suoi compagni d’avventura non riuscivano a inquadrarlo e avevano dubbi sulla sua sincerità. Ad oggi sulla vita privata dell’attore non si sa moltissimo. In tanti, ad esempio, non sanno qual è il vero nome di Morra. Siete curiosi di scoprirlo?

Massimiliano Morra, sapete qual è il suo vero nome? Non tutti conoscono questo retroscena

Massimiliano Morra è nato a Napoli il 30 luglio del 1986 e ha dunque 34 anni. Attualmente vive a Roma, dove lavora come modello e attore. Ha preso parte, infatti, a numerose fiction di successo, come ‘Furore’, ‘Il Bello delle donne’, ‘Il peccato e la vergogna’ e tante altre. Non tutti sanno, però, che Massimiliano non è il suo vero nome, o almeno non del tutto. L’attore, infatti, si chiama Gabriele Massimiliano Morra, questo è il suo nome completo. Per lavoro, però, ha deciso di lasciare solo Massimiliano. Lo sapevate?

Attualmente Morra si trova nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha svelato diversi retroscena sul suo passato e sulla sua vita privata che non tutti conoscevano, come quello sulla storia con Adua Del Vesco, che si è rivelato non essere mai stata reale. L’attore è legato al momento a Dalila Muccedero.

Questa settimana Massimiliano è finito in nomination insieme a Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini. Riuscirà a salvarsi o dovrà abbandonare definitivamente la casa? Tra poche ore lo scopriremo!