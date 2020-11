Riconoscete questo bimbo insieme alla sua mamma? Oggi sono due personaggi super chiacchierati, ecco di chi si tratta nel dettaglio.

Riconoscete questo bimbo nella foto che sorride guardando la sua mamma? Non è facile capire di chi si tratti, anche perché l’immagine appartiene al passato e il tempo, com’è gisuto che sia, ha cambiato entrambi, sia la madre che il piccolo. Entrambi, comunque, sono personaggi famosi e in questo periodo in particolare sono super chiacchierati. Non è facile riconoscerli, dicevamo, ma un occhio attento potrebbe riuscirci, visto che alcuni tratti del viso del piccolo sono piuttosto riconoscibili. La mamma, invece, non si vede bene, anche a causa degli occhiali, ma forse, guardadola bene, si può capire di chi si tratta. Se avete ancora qualche dubbio sull’identità dei due soggetti, continuate a leggere, vi sveliamo tutto!

Il bimbo nella foto è un cosiddetto ‘figlio d’arte’, perché sua madre e suo padre sono due personaggi famosi, showgirl lei e attore lui. Quello che in questo scatto era ancora un bambino, oggi è un uomo di 38 anni e sta seguendo in parte le orme dei suoi genitori, visto che si divide tra il lavoro in un concessionario di automobili e la tv. In questo periodo, inoltre, la sua vita privata è super chiacchierata e sotto i riflettori perché è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non ci sono più dubbi ormai, parliamo proprio di lui, Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti e dell’attore Franco Oppini. Grande protagonista di questa edizione del GF Vip, Oppini si sta facendo conoscere dal pubblico e anche sua madre è più volte intervenuta in maniera diretta o attraverso i social per commentare il suo percorso e difenderlo dalle critiche.

Nella foto in evidenza, che è stata pubblicata dalla Paretti su Instagram, Francesco era solo un ragazzino e guardava ammirato sua madre, all’epoca già famosa e super amata dal pubblico. Guardando bene l’immagine, Oppini è abbastanza riconoscibile, perché ha conservato lo stesso sorriso di quando era bambino. Oggi ha ancora un bellissimo rapporto con sua madre, che è la sua fan numero 1, insieme alla fidanzata Cristina Tomasini.

E voi state seguendo il percorso di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip? Ma soprattutto, vi piace come concorrente?