Sembrerebbe proprio che le prossime ore siano decisive per stabilire nuove zone rosse ed arancioni per arginare i contagi da Coronavirus.

Si è giunti in prossimità di questo secondo weekend di Novembre. E, come si sapeva già, tra pochissime ore fa, si deciderà sulle sorti dell’Italia. Sappiamo benissimo che con il nuovo Dpcm si è cercato di evitare in tutti i modi un lockdown generalizzato, bensì di chiudere quelle zone che, purtroppo, al momento sono maggiormente colpite dal Coronavirus. Così, quindi, si è pensato ad una suddivisione del paese in ben tre zone: rosse, arancioni e gialli. Sappiamo benissimo che, al momento del nuovo decreto, le zone rosse erano quattro. E che, con la nuova ordinanza di Speranza, sono diventate cinque. Così come le zone arancioni. Da due che erano inizialmente, ne sono diventate sette. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe che quelle verranno saranno delle ore davvero decisive. Non soltanto, perché, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, si capiranno le sorti di Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, dato che il Veneto ha accettato le nuove misure restrittive, ma si conoscerà anche il destino della Campania. Cerchiamo di capire tutti i dettagli.

Coronavirus, ultime ore decisive: cosa potrebbe cambiare

Ultime ore decisive e, molto probabilmente, potrebbe nuovamente cambiare l’assetto dell’Italia. Al momento, sappiamo benissimo che in ‘zona rossa’ vi sono: Piemonte, Calabria, Lombardia, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano. Mentre, in ‘zona arancione’ vi sono: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria, Toscana, Puglia e Sicilia. A quanto pare, molto presto, tutto potrebbe nuovamente cambiare. Non soltanto perché, nelle prossime ore, si decideranno le sorti di Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ma anche perché si capirà il ‘destino’ della Campania. Come dichiarato anche da Luigi Di Maio, in un suo recente intervento a Sky Tg24, la situazione campana, purtroppo, non è delle migliori. Il sistema sanitario è completamente al collasso. E c’è la necessità, quindi, di operare immediatamente. Onde evitare, quindi, che il Coronavirus dilaghi ancora di più. Per questo motivo, a quanto pare, molto presto si deciderà il da farsi. Come sottolineato anche da ‘Fanpage.it’, non ci saranno affatto nuovi Dpcm in arrivo. Almeno fino a questo momento, sia chiaro. Piuttosto, a quanto pare, verranno firmato nuove ordinanze che interesseranno le Regioni colpite. ‘Vediamo il monitoraggio di domani e poi si deciderà quale colore per la Campania e per altre regioni. Le misure arriveranno tra sabato e domenica’, ha detto il ministro degli affari regionali, Francesco Boccia.

Insomma, a quanto pare, queste che verranno, saranno delle ore davvero decisive. Ovviamente, com’è nostro solito fare, appena sapremo qualche cosa in più, vi aggiorneremo immediatamente.