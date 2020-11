Evandro è uno dei dieci cantanti di Amici 2020, ma cosa sappiamo su di lui? Ecco tutto quello che occorre sapere sul giovanissimo talento.

Amici 2020 è finalmente iniziato. Sabato 14 Novembre è, infatti, andata in onda la prima puntata. Che, come consueto, ha previsto la formazione della classe. Composta da ben sedici giovanissimi talenti, anche se attualmente se ne contano quindici, la nuova classe del talent di Maria De Filippi ha iniziato così il suo cammino verso il serale. Un cammino che, come spiegato in diversi nostri articoli, presenta delle novità davvero clamorose. Non soltanto, infatti, ci sono state delle clamorose new entry nel corpo docenti. A partire, quindi, da Arisa per i professori di canto. E di Lorella Cuccarini, invece, per i professori di ballo. Ma sono state anche prese diverse ed importanti decisioni. A causa dell’emergenza Coronavirus, ciascun concorrente di Amici 2020 non potrà avere rapporti con il mondo esterno. Insomma, saranno letteralmente autoisolati. Da qui, quindi, ne consegue la decisione di far provvedere a ciascun talento di provvedere per se stesso. Ed, infine, di abolire totalmente le sfide esterne. Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, infatti, saranno soltanto i professori a determinare il proseguimento dei ragazzi all’interno dei ragazzi. In attesa di scoprire quali altre novità ci riserverà questa nuova edizione di Amici, scopriamo ogni minima cosa su Evandro.

Amici 2020, chi è Evandro: età, dov’è nato e quando ha scritto la prima canzone

Carlo Evandro Ciaccia è uno dei concorrenti di Amici 2020. Ma cosa occorre sapere su di lui? Certo, sappiamo che, una volta terminato il suo inedito, il giovane cantante ha particolarmente impressionato la commissione di canto, tanto da ottenere un banco nella famosa scuola d’Italia, ma cosa sappiamo su di lui? Da quanto si è appreso dalla brevissima presentazione fatta da Maria De Filippi poco prima della sua esibizione canora, sappiamo che Evandro, perché è così che si fa chiamare, ha 19 anni. Ed è nato a Beirut, in Libano. Ma non solo. Dal racconto della padrona di casa, sembrerebbe che il giovane Evandro abbia già avuto le idee molto chiare su cosa fosse per lui la musica sin da piccolino. Pensate, alla sola età di nove anni, infatti, Carlo ha iniziato a suonare la chitarra. E da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, il suo rapporto con la musica non è affatto cessato. Anzi. La domanda, quindi, sorge spontanea: se a nove anni, quindi piccolissimo, ha iniziato a suonare il primo strumento musicale, a quanti anni, invece, ha scritto la sua prima canzone? Ebbene. Sembrerebbe che anche quest’altro ‘passo’ sia stato compiuto da giovanissimo. Non sappiamo esattamente quando sia avvenuto, fatto sta che la sua prima canzone è stata scritta durante i suoi studi in Inghilterra.

Sul palco di Amici 2020, come dicevamo precedentemente, Evandro si è esibito sulle note di un suo inedito. Brano che ha conquistato immediatamente Rudy Zerbi, che ha alzato la leva abbassata da Anna Pettinelli, ed Arisa. Insomma, sembrerebbe proprio che Carlo abbia tutte le carte in regola per dimostrarsi una vera e propria carta vincente di quest’edizione.

Ha social?

Non abbiamo tantissime notizie sul suo conto. Seppure abbia una concezione particolare dell’amore, non sappiamo se Evandro abbia una fidanzata oppure sia single. Discorso differente, invece, per i social. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il giovane cantante di Amici 2020 abbia ben due profili social. In uno, denominato ‘scarabratti’, il giovane annota tutti i suoi pensieri come se fosse un diario. Nell’altro, denominato ‘musicadievandro’, invece, ci sono sue foto personali.