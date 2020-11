Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi delusa: il gesto che, secondo una clamorosa indiscrezione, avrebbe commesso dietro le quinte.

È andata in onda ieri sera, Sabato 21 Novembre, la finale di Ballando con le Stelle. A distanza di ben dieci settimane dall’inizio di questa nuova ed incredibile edizione del programma, lo show di Milly Carlucci ha salutato il suo amato e tanto affezionato pubblico italiano. I vincitori di questa edizione, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Al secondo posto, invece, si sono classificati Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, invece? Purtroppo, loro si sono classificati al quarto posto. Sebbene si pensava che la coppia avesse tutte le carte in regole per poter trionfare in questa edizione, i due si sono aggiudicati il quarto posto. Un ottimo traguardo, c’è da ammetterlo. Anche perché sappiamo benissimo che il loro percorso purtroppo ha avuto diversi alti e bassi. Eppure, sembrerebbe che la coppia sia rimasta particolarmente delusa dal risultato. E lo testimoniano, d’altra parte, le parole che Elisa, al mondo dell’attribuzione della medaglia, ha detto in diretta. Ma non solo. Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che, dietro le quinte, la Isoardi si sia lasciata andare ad un gesto dettato proprio dalla sua delusione. I dettagli.

Elisa Isoardi delusa dopo Ballando con le Stelle: il gesto dietro le quinte

‘Non hanno capito il nostro percorso’, ha detto Elisa Isoardi al momento della sua eliminazione nel corso della puntata finale di Ballando con le Stelle. In effetti, lei e Raimondo Todaro hanno vissuto un percorso abbastanza intenso. Che, senza alcun dubbio, andava premiato. Invece, non è stato affatto così. Per questo motivo, molto probabilmente, il quarto posto non è andato affatto giù ad entrambi. Lo ha testimoniato, ad esempio, la reazione che il ballerino siciliano, prima di abbandonare lo studio, ha avuto. E lo conferma, stando a questa clamorosa indiscrezione apparsa su Twitter, il gesto che Elisa Isoardi avrebbe compiuto dietro le quinte. A cosa ci riferiamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Stando a quanto si apprende da questo messaggio apparso su Twitter, sembrerebbe che Elisa Isoardi, una volta abbandonato lo studio di Ballando con le Stelle, sia andata dietro le quinte. Ed abbia compiuto un gesto, molto probabilmente, dettato dalla delusione. Da come si legge, sembrerebbe che l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco abbia gettato a terra la medaglia da quarta classificata. E l’abbia addirittura calpestata con il ‘piede buono’.

Non c’è pace per Elisa

Dopo la delusione per Ballando, sembrerebbe che sia in arrivo anche un’altra delusione per Elisa Isoardi. Stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che la conduttrice televisiva abbia ricevuto un brusco stop anche per il suo nuovo programma. Sarà così? Ci auguriamo di no!

