Coronavirus, Roberto Speranza: “Notizie incoraggianti”, ecco i dettagli

Coronavirus, si è espresso tramite il suo profilo ufficiale il Ministro della Salute, Roberto Speranza: “Notizie incoraggianti” ha scritto, ecco tutti i dettagli.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha condiviso un messaggio sul Coronavirus tramite i suoi profili social: “Notizie incoraggianti” ha detto, vediamo i dettagli. In queste ore sono arrivati aggiornamenti da parte dell’Iss, l’Istituto Superiore di Sanità riguardo uno scenario preoccupante. La situazione generata dal Coronavirus continua a tenere in scacco l’Italia e molti altri paesi del mondo. Una speranza arriva dai possibili vaccini in fase di studio, come ad esempio il Moderna che dimostrato, al momento, un’efficacia molto positiva. E proprio per quanto riguarda il vaccino che si è espresso poco fa il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Scopriamo tutti i dettagli della sua dichiarazione.

Coronavirus, Roberto Speranza parla del vaccino

Il Ministro della Salute ha condiviso tramite i social un messaggio che fa sperare. “Le notizie provenienti da Oxford sul vaccino anticovid sono incoraggianti” ha scritto. Ha poi spiegato che coinvolte nel progetto ci sono l’Irbm di Pomezia e la Catalent di Anagni, ovvero “importanti realtà italiane”. Roberto Speranza ha precisato che occorre ancora usare molta prudenza, ma che “sarà la ricerca scientifica a portare l’umanità fuori da questa crisi”. Parole incoraggianti, che arrivano in un momento di profonda stanchezza e crisi da parte dei cittadini. Ricordiamo che ieri, durante il suo intervento a Che Tempo che fa, il Ministro della Salute si è espresso riguardo alle festività natalizie. In particolare, ciò che preme agli italiani, è capire se ci sarà la possibilità di spostarsi per ricongiungersi alle famiglie. Una situazione pesante e carica di tensione, iniziata ormai da diversi mesi con il primo lockdown di Marzo. Di seguito, il post condiviso da Roberto Speranza.

Non ci resta che attendere nuovi sviluppi sul fronte vaccini e per quanto riguarda le decisioni del Governo.