Coronavirus, riunione per il nuovo Dpcm: la notizia appena arrivata

In vista un nuovo Dpcm per affrontare le festività natalizie: Conte convoca una riunione con i Capi Delegazione, la notizia appena arrivata.

La notizia è arrivata da poco: Giuseppe Conte convoca una riunione in merito al nuovo Dpcm per gestire l’emergenza Coronavirus. Ci stiamo avvicinando alle festività natalizie e le misure restrittive adottate con l’ultimo decreto necessitano di essere riviste. Qualche ora fa il Ministro Speranza ha annunciato che entro i primi di Dicembre presenterà il piano vaccino. Intanto, il Governo è a lavoro per la possibile riaperture delle scuole, per cui sta studiando il modo migliore per ripartire. Giunta da poco la notizia che il Premier Giuseppe Conte ha convocato i Capi Delegazione della maggioranza per prendere in esame e le misure restrittive in atto e stabilire le nuove linee guida per le prossime settimane. Vediamo i dettagli.

Coronavirus, nuovo Dpcm: Conte convoca una riunione

Sembrerebbe che fosse stata prevista già per questa sera, la riunione con i Capi Delegazione in merito alla situazione Coronavirus, ma è slittata. Come riporta Fanpage, il Premier Giuseppe Conte avrebbe dovuto indirla di ritorno dalla Spagna, intorno alle 19. A quanto pare, la convocazione ufficiale è arrivata. La riunione si dovrebbe tenere domani e dovrebbe iniziare intorno alle 13. Sarà un momento molto importante poiché dovrebbero essere stabilite le nuove misure restrittive che caratterizzeranno le prossime settimane. I cittadini sentono il bisogno di comprendere quale saranno le linee guide che decideranno il Natale e, soprattutto, qual è l’andamento della situazione. In merito al Natale, era arrivata pochi giorni fa la notizia di un bonus, l’extra cashback con tutte le informazioni in merito a come ottenerlo. Adesso, non ci resta che attendere per scoprire quale orientamento sarà preso dal Governo nel corso della giornata di domani.

La riunione di domani, ricordiamo, dovrebbe avere inizio intorno alle 13. Vi terremo informati riguardo ogni aggiornamento.

