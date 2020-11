GF Vip, Elisabetta Gregoraci gelosa: “Menomale che ho messo i paletti”

Al GF Vip continuano le frecciatine da parte di Elisabetta Gregoraci gelosa nei confronti di Pretelli: ecco cosa l’ha fatta arrabbiare.

Giorni difficili questi nella Casa del GF Vip: dopo la notizia assolutamente inaspettata da parte dei concorrenti circa il prolungamento del programma fino all’8 febbraio, alcuni di loro sono sprofondati in una profonda crisi. Già da qualche settimana Enock Barwuah non nascondeva il suo disagio nel continuare il gioco ed ora sembra sempre più convinto di voler abbandonare; Francesco Oppini è sempre più combattuto tra la voglia di arrivare in fondo e il bisogno di stare con la sua fidanzata Cristina; Elisabetta Gregoraci pare voglia rinunciare per poter ricongiungersi con il figlio Nathan. A proposito di Elisabetta, la showgirl starebbe malcelando il suo fastidio nel vedere Pierpaolo Pretelli, da lei sempre definito solo un “amico speciale”, sempre più vicino a Giulia Salemi. Vediamo cosa ha detto la Gregoraci proprio in questi minuti al modello.

Elisabetta Gregoraci, altro colpo di scena al GF Vip: le sue parole non passano inosservate

Mentre si trovava nella sauna insieme ad Enock, Andrea e Pierpaolo, tra una chiacchiera e l’altra Elisabetta ha detto a Pretelli: “Menomale che ho messo i paletti”, riferendosi chiaramente al feeling che diventa ogni giorno più evidente tra il giovane e l’influencer italo persiana. Poi, volendo darsi un tono, la showgirl ha precisato che anche se tra loro ci dovesse essere qualcosa in più, non potrebbe recriminare nulla al suo “amico speciale”. Piccata la risposta di Pierpaolo: “Ci mancherebbe”, si è limitato a rispondere il modello visibilmente compiaciuto della frecciatina da parte della Gregoraci.

Vedremo cosa accadrà in questo neonato “triangolo” che sta interessando sempre di più il pubblico del GF Vip. Voi cosa ne pensate?