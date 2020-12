Elisabetta Canalis, clamoroso cambio look: l’ex velina di Striscia la Notizia si è mostrata proprio così, stenterete a riconoscerla.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elisabetta Canalis. Ex velina mora di Striscia la Notizia, la bellissima sarda si è facilmente fatta apprezzare e conoscere da tutto il pubblico italiano. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante si sia trasferita a Los Angeles ed abbia deciso di dedicarsi completamente alla sua splendida famiglia, continua a decantare un clamore davvero incredibile. Soprattutto sul suo canale social ufficiale. Dove anche lei, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero impressionanti. L’abbiamo vista in costume, in intimo e in tenuta sportiva, eppure così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Pochissime ore fa, la Canalis ha voluto mostrare ai suoi sostenitori il risultato del clamoroso cambio look. Un cambio look che, vi assicuriamo, ha lasciato tutti senza parole. Sapete perché? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Elisabetta Canalis, clamoroso cambio look: mai vista prima d’ora così

L’abbiamo conosciuta con capelli castani, eppure l’immagine che, pochissime ore fa, ci è stata offerta da Elisabetta Canalis è davvero clamorosa. Attraverso il suo canale social ufficiale, l’ex velina di Striscia la Notizia ha voluto mostrare ai suoi sostenitori l’incredibile cambio di look alla quale si è sottoposta. Inutile a dirvi che, come sempre, la bellissima sarda è stupenda. Anzi, vi assicuriamo, è davvero riduttivo dire soltanto ‘stupenda’. In ogni caso, però, il cambio look è davvero clamoroso. Ed ha lasciato tutti i suoi sostenitori completamente senza parole. Di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere!

È diventata bionda, Elisabetta Canalis! Ebbene si, non state avendo le allucinazioni, state tranquilli! L’ex velina mora di Striscia la Notizia è diventata bionda. D’altra parte, c’era da aspettarselo. Già in alcune sue recentissime fotografie social, si notava chiaramente che la bellissima sarda stava schiarendo i suoi capelli. Eppure, è stato un vero e proprio colpo di scena vederla così. E non siamo i soli a dirlo, sia chiaro! In ogni caso, per noi è sempre stupenda. Per voi, invece?

