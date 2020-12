In una delle sue ultime IG stories, Alessandro Matri riprende di nascosto la bellissima Federica Nargi: sapete com’è stata beccata?

Formano una delle coppie più amate ed apprezzate dello spettacolo, Alessandro Matri e Federica Nargi. Fidanzati da più di dieci anni e genitori di due splendida bambine, i due piccioncini sono soliti intrattenere i loro sostenitori con degli imperdibili siparietti ‘casalinghi’. Non soltanto, nel corso del primo lockdown per Coronavirus, l’ex velina di Striscia la Notizia si è lasciata andare ad una ‘clamorosa’ rivelazione sul suo compagno, ma, pochissime ore fa, l’ex calciatore ha mostrato un’inedita della sua bellissima compagna. Attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, il bel Matri ha mostrato l’ex velina intenta in una specifica attività. Ebbene si, avete letto proprio bene! Era impegnata a fare altro, quindi. E, vi assicuriamo, non si è proprio resa conto che il suo compagno la stava riprendendo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa stava facendo esattamente la bella Nargi? Siete curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme!

Federica Nargi ripresa di nascosto da Matri: sapete cosa stava facendo?

Legatissimi ed innamoratissimi, sono proprio questi gli aggettivi che possono essere utilizzati per descrivere ampiamente Federica Nargi ed Alessandro Matri. Seppure fidanzati da più di dieci anni e genitori di due splendide bambine, la coppia è super innamorata ed affiatata. Cosa ce lo fa dire? Semplice: quello che succede sui loro canali social. Non soltanto, spesso e volentieri, condividono scatti incantevoli insieme, ma sono soliti anche a condividere divertenti siparietti. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, l’ex calciatore mostra la sua bellissima compagna mentre la riprende completamente di nascosto. Ebbene si, avete letto proprio bene. Nel frattempo che Matri stava girando il video, l’ex velina di Striscia non si è affatto resa conto di nulla ed ha continuato a fare ciò che stava facendo. Cosa? Diamoci uno sguardo insieme.

Come ogni mamma e moglie che si rispetti, Federica Nargi è stata ripresa proprio mentre era intenta nelle pulizie casalinghe. Insomma, un siparietto davvero incredibile. Non credete anche voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui