Venerdì 11 Dicembre Samantha De Grenet è entrata nella casa del GF Vip, ma al momento del suo ingresso è successo qualcosa di ‘inaspettato’.

Aspettavamo da tanto tempo questa puntata del GF Vip. E, finalmente, è arrivata. Nel corso del venticinquesimo appuntamento con il famoso reality di Canale 5 abbiamo assistito a dei grandissimi colpi di scena. Certo, ne siamo totalmente abituati, avete ragione. Ma quelli che sono accaduti nella puntata di Venerdì 11 Dicembre si sono susseguiti in continuazione. A partire, quindi, dall’inaspettata uscita di Selvaggia Roma, giunta al ballottaggio con Giacomo Urtis. Fino al confronto tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando. Ed, infine, l’ingresso dei tre nuovi concorrenti. Ebbene si. Da ieri, sono entrati a far parte del gioco altri tre nuovi ‘vipponi’. Non sappiamo, sia chiaro, quando entreranno tutti gli altri. Dato che, da come raccontato anche in un nostro recente articoli, sono previsti nove nuovi ingressi. Fatto sta che, nel corso della puntata dell’11 Dicembre, abbiamo avuto un piccolo ‘assaggio’. A varcare per prima la famosa porta rossa è stata Samantha De Grenet in tutta la sua bellezza. Con un bellissimo vestito rosso proprio concorde con il tema natalizio di queste ultime giornate, la conduttrice romana ha fatto girare la testa a tutti. Ma vi siete resi conto che, al momento del suo ingresso, è accaduto qualcosa di ‘inaspettato’? Scopriamo insieme di che parliamo.

GF Vip, avete notato cos’è accaduto durante l’ingresso di Samantha De Grenet?

È trascorsa poco più di un’ora dall’inizio delle venticinquesima puntata del GF Vip quando, in tutta la sua bellezza, Samantha De Grenet entra a tutti gli effetti nella casa più spiata d’Italia. Un ingresso alquanto ‘scoppiettante’, c’è da ammetterlo. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata nella sua clip di presentazione, la bellissima romana aveva un bel po’ da chiarire con Giacomo Urtis e Dayane Mello, entrambi suoi ex compagni di viaggio durante l’esperienza a L’Isola dei Famosi. Facciamo un piccolo ‘rewind’, però. E cerchiamo di capire cos’è successo al momento del suo ingresso. Perché, vi assicuriamo, è accaduto qualcosa davvero di incredibile. Procediamo con ordine. Nel momento del suo ingresso in casa, Alfonso Signorini ha mandato tutti gli inquilini nella stanza da letto, fuorché Giacomo Urtis. È subito dopo questo momento che la bellissima romana può fare il suo ingresso effettivo tra le quattro mura di Cinecittà. Ecco, ma vi siete accorti cosa è successo appena ha aperto la porta?

Si, avete visto proprio bene. Samantha De Grenet apre la porta e trova Giulia Salemi che corre per andare verso il bagno (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO). Quello che succede di ‘inaspettato’, però, è che la bellissima influencer milanese non si rende affatto conto che, dinanzi a suoi occhi, la porta rossa si è aperta. E che dietro di essa c’è qualcuno pronto a fare il suo ingresso. Davvero incredibile, vero?