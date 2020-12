Attualmente è una delle concorrenti del GF Vip, ma in pochissimi sanno che Samantha De Grenet, diversi anni ha, ha vissuto un dramma.

Si è immediatamente contraddistinta, Samantha De Grenet. Con indosso un delizioso abito di colore rosso super aderente, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, appena entrata nella casa del GF Vip, ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé. Certo, appena è entrata nella casa più spiata d’Italia, la De Grenet ha iniziato a punzecchiarsi con Giacomo Urtis per vecchie ruggini. Ma siamo certi che, in un vero e proprio batter baleno, si dimostrerà la regina della casa. Ebbene, in attesa di vedere come si evolverà il suo percorso all’interno della casa, siete curiosi di conoscere un drammatico retroscena? A raccontare ogni cosa è stata la diretta interessata in una sua recente intervista a ‘Vieni da Me’. Era esattamente il 20 Gennaio scorso quando la bellissima Samantha, dinanzi alla storia ‘Cassetteria’ di Caterina Balivo, ha raccontato per la prima volta un episodio davvero choc. Un vero e proprio dramma, quindi. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

GF Vip, il dramma di Samantha De Grenet: la rivelazione inedita

Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’, Samantha De Grenet si è ampiamente raccontata senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recente articolo, in quest’occasione l’ex naufraga ha raccontato di un titolo ‘perso’ a causa della sua giovanissima età, ma anche di un vero e proprio dramma. Una rivelazione davvero ‘choc’, c’è da ammetterlo. Anche perché prima di quel momento, la De Grenet non aveva mai detto qualcosa del genere. Ecco, ma di che cosa parliamo? Seppure adesso sia felicemente sposata con Luca Barbato, alla sola età di 20 anni era già convolata a nozze. Un matrimonio, come raccontato dalla diretta interessata, davvero lampo. ‘Dura pochissimo. Io già durante il viaggio di nozze avevo cambiato idea’, ha rivelato la romana. Ecco, ma perché? ‘Io rimango incinta, ed io e Pierfrancesco Micara decidiamo di sposarsi. Io, però, perdo il bambino’, ha continuato a raccontare. Spiegando, poi, di avere deciso di separarsi perché resasi conto che viaggiavano su due binari completamente diversi.

Alla sola età di 20 anni, quindi, non soltanto Samantha De Grenet è convolata a nozze, ma ha anche vissuto il dramma dell’aborto. Un retroscena davvero choc, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui