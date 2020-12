In una sua intervista a Vieni da Me, Paolo Conticini per la prima volta ha raccontato di un vero e proprio retroscena choc.

Recentemente l’abbiamo visto a ‘Ballando con le Stelle’ con Veera Kinnunen, ma, diciamoci la verità, Paolo Conticini non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Attore di numerosi spettacoli teatrali, ma anche di imperdibili film e travolgenti serie televisive, il buon cinquantunenne pisano decanta di un successo davvero clamoroso. Di lui, c’è da ammetterlo, sappiamo tantissime cose. In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo babbo e della sua mamma. Ed in altri ancora precedenti, infine, vi abbiamo mostrato la sua bellissima moglie. Ma sapete che, in una sua recentissima intervista a ‘Vieni da Me’, il simpaticissimo Paolo ha svelato un vero e proprio retroscena ‘choc’ del suo passato. Si, avete letto proprio bene. Protagonista indiscussa delle classiche ‘domande al buio’, l’affascinante Conticini ha svelato un aneddoto davvero inedito. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo che anche Caterina Balivo, appena ascoltate le sue parole, è rimasta ‘sconvolta’.

Paolo Conticini svela un retroscena ‘choc’: è accaduto anni fa

Era esattamente l’11 Marzo del 2019 quando Paolo Conticini, al centro studio con Caterina Balivo, si è lasciato andare ad un’imperdibile intervista a ‘Vieni da Me’. Protagonista indiscusso delle ‘domande al buio’, l’affascinante attore pisano si è raccontato senza troppi peli sulla lingua. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua carriera, ma si è anche lasciato andare ad un vero e proprio retroscena ‘choc’ sul suo passato. D’altra parte si sa benissimo, questi tipi di intervista ‘servono’ proprio a questo. E ne è l’esempio lampante il buon Conticini. Ecco, ma cosa ha rivelato per la prima volta assoluto? Cosa ha detto di così tanto ‘clamoroso’ da lasciare senza parole tutti i presenti in studio ed, ovviamente, anche Caterina Balivo? Ebbene. Molto probabilmente per la prima volta, il simpaticissimo Paolo ha rivelato di essere stato amante di donne sposate. Non sappiamo quanti anni avesse e, soprattutto, di chi sta parlando esattamente, fatto sta che è stato un ‘terzo incomodo’. ‘Quando ero molto giovane, ero una preda per le donne molto grandi’, ha detto l’attore pisano.

Fonte Foto: screenshot video‘Ero un amante perfetto’, ha continuato a dire Paolo Conticini visibilmente divertito da quanto appena rivelato. L’avreste mai detto?