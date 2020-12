In una sua intervista datata 2015, Leonardo Pieraccioni ha raccontato di quella telefonata che gli ha cambiato nettamente la vita.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Leonardo Pieraccioni. Attore e regista di un certo calibro, il giovanissimo fiorentino decanta di un successo davvero clamoroso. Classe 1965, il buon Pieraccioni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nel lontano 1981 proprio con Carlo Conti, con cui ancora adesso ha ottimi rapporti. E da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, non si è mai più fermato. Non soltanto come comico, cabarettista e conduttore televisivo, ma anche, come dicevamo precedentemente, come attore, sceneggiatore e regista. Insomma, un artista a tutto tondo, bisogna proprio ammetterlo. Ebbene, ma come è nato tutto questo? O, per meglio dire, com’è avvenuto il debutto di Leonardo Piaraccioni in questo mondo? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli ci pensiamo noi a raccontarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. In una sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, datata Gennaio 2015, il buon toscano, infatti, ha raccontato un inedito retroscena sugli inizi della sua carriera. Ed, in particolare, ha svelato una telefonata che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Leonardo Pieraccioni, la telefonata che gli ha cambiato la vita: cos’è successo

Come ha debuttato Leonardo Pieraccioni nel mondo dello spettacolo. O, per dirla meglio, come ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo tanto da non uscirne più? Siete proprio curiosi di saperlo? A svelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stato proprio il diretto interessato. In una sua intervista a ‘Il Corriere della Sera’, datata 18 Gennaio del 2015, sulla soglia dei cinquant’anni, l’attore toscano ha voluto ampiamente parlare e raccontare della sua incredibile carriera. Non soltanto, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ha svelato il futuro di Lorena Forteza, la bellissima Caterina del suo film ‘Il Ciclone’, ma ha anche parlato di sé. E, vi assicuriamo, ha letteralmente svelato il cosiddetto ‘vaso di Pandora’. Molto probabilmente per la prima volta, infatti, il buon Pieraccioni ha raccontato alcuni inediti retroscena. Uno di questi, senza alcun dubbio, fa riferimento alla modalità con cui è entrato nel mondo dello spettacolo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamo esattamente le sue parole. ‘Claudio Cecchetto mi chiamò con Carlo Conti a DeeJay Television dopo avermi visto in “Succo d’arancia”, una sorta di “Zelig” che facevo in coppia con Panariello su una tv locale’, ha raccontato il buon Pieraccioni a ‘Il Corriere della Sera’. Svelando, quindi, che è stata proprio quella telefonata che gli ha cambiato la vita. E gli ha permesso di diventare ciò che adesso è.

Beh, a questo punto, l’osservazione viene spontanea: fortuna che Claudio Cecchetto l’abbia notato, no?