Nel corso del daytime di oggi del GF Vip, Andrea Zelletta è ritornato a parlare del presunto tradimento di Natalia: l’inevitabile decisione.

In questi ultimi giorni, c’è da ammetterlo, non facciamo altro che domandarcelo: Natalia Paragoni ha realmente tradito Andrea Zelletta? È proprio questa la bomba che Dayane Mello, dopo il regalo e bigliettino misterioso fatto recapitare all’ex tronista di Uomini e Donne nel giorno di Natale, ha detto in confessionale con Cecilia Capriotti e Tommaso Zorzi. Ed ha ripetuto in diretta televisiva davanti ai due interessati. ‘A Capri ha dormito nello stesso letto con un ragazzo’, ha rivelato la bellissima modella brasiliana ai due compagni di viaggio. Ecco, ma è davvero così? A quanto pare, no! Stando a quanto rivelato dal modello pugliese e dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, le parole di Dayane non sono altro che un chiacchiericcio. Ebbene, ma cosa ne pensa Andrea? Durante la diretta del GF VIP, lo sappiamo, l’abbiamo visto abbastanza sicuro. Appena terminata, però, non soltanto l’ex tronista si è lasciato andare ad un toccante sfogo con i suoi compagni di viaggio, ma è ritornato sull’argomento in confessionale. Ecco le sue parole in confessionale.

GF Vip, Andrea Zelletta sul presunto tradimento di Natalia: le parole inaspettate

È vera la notizia del tradimento di Natalia Paragoni ai danni di Andrea Zelletta? Beh, a quanto pare, no! E a rivelare ogni cosa, come raccontato anche in un nostro articolo, è stata proprio la diretta interessata in una sua recentissima Instagram Stories. Ma se fosse realmente così, però, come reagirebbe o come la prenderebbe l’ex tronista? Ovviamente, non bene! Ed è stato proprio lui a dirlo. Appena terminata la ventinovesima puntata del GF Vip, il modello pugliese si è recato in confessionale e ha detto: ‘Se questa cosa fosse vera, io sono drastico’. Ma non è affatto finita qui. Nel corso del daytime di Mercoledì 30 Dicembre andato in onda su Canale 5, l’ex tronista ha continuato a dire che, qualora la Paragoni avesse tradito la sua fiducia, la sua parole sarebbe solo una. E, purtroppo, sarebbe ‘fine’.

‘Per me, tradisci una volta la mia fiducia? Fine!’, ha concluso Andrea Zelletta. Come andrà a finire?