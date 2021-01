In questa foto è ritratta un’ex amatissima vincitrice di Amici da bambina, l’avete riconosciuta? È impossibile non farlo: è proprio lei!

Sono passati tantissimi anni da quando è stata scattata questa foto, eppure la famosissima cantante, perché è proprio di lei che stiamo parlando, attualmente è una delle donne più apprezzate ed amate che ci offre lo spettacolo italiano. Il suo debutto nel mondo della televisione è avvenuto tantissimi anni fa. E, seppure la sua prima volta ‘pubblica’ non sia stata affatto idilliaca, una volta ripresentatasi l’occasione di potersi far vedere e, soprattutto, di sfruttare la sua voce e le sue potenzialità, la cantante non vi ha affatto rinunciato. E questa volta è andata davvero alla grande. Non soltanto, infatti, è riuscita ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice di Amici della sua edizione, ma è riuscita ad esibirsi anche su tantissimi importanti non da poco. E, soprattutto, è riuscita ad accaparrarsi numerosi riconoscimenti. Di chi stiamo parlando esattamente? Chi è questa tenerissima bambina raffigurata in foto? È stata una vincitrice di Amici, è vero, ma chi è? Scopriamolo insieme.

Qui è una bambina, ma adesso è un’ex amatissima vincitrice di Amici: è lei

Chi è questa tenerissima bambina che adesso rappresenta una delle più amate vincitrici di Amici? Beh, è davvero impossibile non riconoscerla. Stiamo parlando proprio di lei: Emma Marrone. Si, avete letto proprio bene! È proprio lei la tenerissima e simpaticissima bambina raffigurata in questa foto. A renderla pubblica, pensate, è stata proprio la diretta interessata. Proprio qualche giorno fa, dopo aver mostrato una foto ‘inedita’ e una foto in compagnia di suo fratello Checco, l’ex vincitrice di Amici ha condiviso questa foto di sé da bambina. Insomma, che dire? È davvero bellissima. E, soprattutto, particolarmente smorfiosa.

Com’è stato questo 2020?

Tralasciando che questo 2020, lo sappiamo benissimo, è stato davvero drammatico per tutti per via dell’emergenza Coronavirus, come sarà andato per Emma Marrone? Beh, se volessimo trarre le somme, potremmo dire che non sia andato affatto male. Certo, qualche giorno prima, la cantante salentina ha vissuto una dolorosissima perdita. Ma in ogni caso questo 2020 le ha portato tantissime novità.

A partire, quindi, dalla pubblicazione di nuovi singoli e il nuovo incarico ad X-Factor, Emma Marrone dimenticherà difficilmente questo 2020. Non è così?