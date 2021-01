In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha mostrato la sua cena, ma avete visto cosa c’è nel suo piatto?

È in vacanza sulla neve con il suo compagno Carlo Beretta ed alcuni suoi amici, Giulia De Lellis. E, com’è suo solito fare, non perde mai occasione di condividere tutto ciò che fa con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, qualche giorno fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, ha ampiamente raccontato dell’inconveniente capitatole mentre stava parlando con le sue followers. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Si, avete letto proprio bene! Sempre solita ad aggiornare e condividere ogni cosa con il suo numeroso pubblico social, proprio qualche ora fa, l’influencer romana non ha potuto fare a meno di mostrare la sua cena. La giornata che sta per concludersi, lo sappiamo benissimo, è stata particolarmente impegnativa per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si può chiaramente comprendere, quindi, la necessità di mettere qualcosa sotto i denti. E, soprattutto, qualcosa di caldo. Eppure, ciò che cattura l’immediata attenzione della De Lellis, oltre che la maestosità e le prelibatezza del pasto, è un ‘dettaglio’ presente nel suo piatto. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis a cena, avete fatto caso a quel ‘dettaglio’ nel suo piatto?

Tra un’impegnativa passeggiata sulla neve ed un’incantevole ‘avventura’ in carrozza, Giulia De Lellis ha vissuto, ancora una volta, una giornata davvero indimenticabile sulla neve. Le emozioni provate, senza alcun dubbio, sono state davvero tantissime. Ma, c’è da ammetterlo, quanta fatica? È proprio per questo motivo che, giunta la sera, l’influencer ricarica le pile per una nuova giornata con una succulenta e gustosa cena. A partire, quindi, dalla zuppa di lemongrass e latte di cocco fino ad un risotto con gamberi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata la protagonista di una cena più che rifocillante. Ma avete notato anche voi cosa ha nel piatto? Ovviamente, come dicevamo precedentemente, la De Lellis non ha perso occasione di poter mostrare ai suoi followers la gustosa cena. E, soprattutto, porre l’attenzione su un ‘particolare’ dettaglio. ‘In questa casa ci sono ovunque, ma che c**o’, scrive Giulia De Lellis su Instagram. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: cosa c’è ovunque? Siete proprio curiosi di saperlo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ebbene si: le corna. Sono proprio loro che Giulia De Lellis non può fare a meno di far notare al suo caro pubblico social. E, badate bene, non è soltanto disegnato nel suo piatto. Ma, come mostrato dalla diretta interessata nell’Instagram stories, è presente pure all’interno della sua casa. Tranquilla cara Giulia, come sottolineato anche da una sua followers, tu ‘stai meglio senza’.