In una sua intervista a ‘Verissimo’, Elena Sofia Ricci ha raccontato dell’incontro che ha cambiato radicalmente la sua vita: le sue parole.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Elena Sofia Ricci. Con alle spalle ben quarant’anni di carriera, la protagonista indiscussa di numerose serie televisive e di incredibili film è, senza alcun dubbio, tra le attrici più amate ed apprezzate da tutto il pubblico italiano. Seguitissima e super apprezzatissima, infatti, la fiorentina decanta di un successo davvero clamoroso. Ma sapete che, nel suo passato, la Ricci ha vissuto un episodio che ha letteralmente cambiato la sua vita? Si, avete letto proprio bene. E a raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, ovviamente, è stata proprio la diretta interessata. In una sua recente intervista a ‘Verissimo’, risalente al 1 Febbraio dello scorso anno, l’attrice, seppure con fatica, ha raccontato alla bella Silvia Toffanin dell’incontro che l’ha fortemente segnata. E, sia chiaro, quando diciamo ‘segnata’, intendiamo in modo più che positivo. Ecco, ma a che cosa si riferisce esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Elena Sofia Ricci, l’incontro che ha cambiato la sua vita: rivelazione inedita

In attesa di poterla ammirare nella nuova stagione di ‘Che Dio ci aiuti’ e, soprattutto, con Sergio Castellitto in ‘Tuttofare’, vi sveliamo qualche piccolo dettaglio in più su Elena Sofia Ricci. Sapete che, come dicevamo precedentemente, l’attrice ha vissuto un episodio che ha particolarmente segnato la sua vita? Si, è proprio così. Badate bene, non facciamo riferimento all’abuso subito all’età di 12 anni, bensì ad un piacevole incontro che l’ha letteralmente cambiata. Nello studio di Verissimo, il 1 Febbraio scorso, l’attrice fiorentina ha raccontato a Silvia Toffanin dell’incontro avuto con una suora, prima di iniziare le riprese di ‘Che Dio ci Aiuti’, che le ha fatto conoscere un vero e proprio mondo. ‘Da quel momento, si è spalancata la porta che sognavo si aprisse e che vedevo nel film ‘Marcellino pane e vino’, ha detto Elena Sofia Ricci.

Un episodio, da come si può chiaramente comprendere, davvero straordinario. Di cui, seppure volentieri, Elena Sofia Ricci fa fatica a parlare. ‘È un argomento molto delicato ed intimo di cui parlare’, ha concluso l’attrice.