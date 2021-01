Beppe Fiorello è uno degli attori più amati ed apprezzati, ma sapete quanti figli ha? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’ della sua vita.

Siete pronti ad un’imperdibile serata con Beppe Fiorello? Noi decisamente si. Proprio questa sera, Lunedì 11 Gennaio, in concomitanza con una nuova puntata incredibile del Grande Fratello Vip, il famosissimo attore sarà al timone di un appuntamento davvero stellare. Intitolato ‘Penso che un sogno così’, il fratello minore del grandissimo Rosario sarà il protagonista indiscusso di un vero e proprio Lunedì da leoni. Ebbene, ma in attesa di poter assistere a questo appuntamento imperdibile, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In alcuni dei nostri articoli, è vero, vi abbiamo parlato di sua moglie, del tragico lutto vissuto quando aveva soltanto 20 anni e del suo rapporto con Fiorello, ma sapete quanti figli ha? In una sua recente intervista a ‘Domenica In’, il buon Beppe ha dichiarato di essere particolarmente felice con la famiglia che si è costruito negli anni. Ma siete curiosi di sapere quanti figli ha? Scopriamolo insieme.

Beppe Fiorello, quanti figli ha?

È uno degli attori più talentuosi dello spettacolo italiano, Beppe Fiorello. Ebbene, ma cosa sappiamo della sua vita privata? In un nostro recentissimo articolo, come dicevamo precedentemente, vi abbiamo parlato di sua moglie. Ecco, ma siete curiosi di sapere se la coppia ha dei figli? E se si, quanti ne ha? Procediamo con ordine. E, soprattutto cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto raccontato dal diretto interessato in sua recente intervista a ‘Domenica In’, sembrerebbe che Beppe Fiorello e sua moglie Eleonora sia una coppia a tutti gli effetti da diverso tempo. Prima di convolare a nozze nel 2010, infatti, i due sono stati fidanzati per poco meno di dieci anni. Ma non è affatto finita qui. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che i due abbiano deciso di sposarsi quando erano già diventati genitori. Nell’ottobre del 2010, infatti, sono diventati ufficialmente marito e moglie. Nel 2003 e nel 2005, invece, sono diventati genitori della bellissima Anita e del piccolo Nicola.

