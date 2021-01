Nella foto è solo un bambino, ma oggi è un personaggio molto noto anche grazie al programma Uomini e Donne, dove ha lasciato il segno: chi è?

Un simpaticissimo bambino alle prese con l’ora della pappa: grandi occhi castani e capelli chiari, sguardo vispo e furbetto. Oggi, che è diventato un seguitissimo personaggio famoso, una foto come questa manda in delirio i suoi quasi 2 milioni e mezzo di fan su Instagram. Ma di chi si tratta? Vi anticipiamo che questo dolcissimo angioletto è diventato negli anni uno stupendo giovanotto, che qualche anno fa a Uomini e Donne ha fatto impazzire il pubblico femminile ed ha conquistato una delle corteggiatrici più amate, oggi diventata anche lei famosissima. La sua partecipazione al dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi risale al 2015: oltre a lui, siedono sul trono in quel periodo anche Lucas Peracchi e Oscar Branzani. A questo punto dovrebbe essere facile indovinare chi è il bambino della foto, ma se non l’avete ancora riconosciuto, ve lo sveliamo noi.

Avete idea di chi possa essere questo bellissimo bambino in foto? A Uomini e Donne ha lasciato il segno

La sua esperienza a Uomini e Donne è sfociata in una lunghissima e travagliata storia con la corteggiatrice Giulia De Lellis: ovviamente avrete capito che si tratta proprio di lui, Andrea Damante! Più noto per aver preso parte al programma di Canale 5, Damante non è però solo un ex tronista. Appassionato di musica da sempre, non bisogna dimenticare che il trentenne veronese è anche un famoso deejay e modello. Prima di Uomini e Donne, aveva inoltre partecipato a Temptation Island nel 2014, dove conobbe Giorgia Lucini, con la quale ebbe una storia durata un anno. L’impegno di Andrea in ambito musicale è continuato anche dopo essere approdato in tv: ha infatti pubblicato il suo primo singolo “Follow my pamp” e aperto il “Damante shop”, uno store online di abbigliamento e accessori.

Chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, a quanto pare Damante starebbe frequentando la giovane attrice Elisa Visari, con cui è stato in vacanza recentemente a Dubai.