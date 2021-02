Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 8 Febbraio: al centro studio verrà fuori una scottante verità, di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Nuovo incredibile ed imperdibile appuntamento con Uomini e Donne. Oggi, Lunedì 7 Febbraio, è iniziata una nuova settimana. E, come ormai consueto, è iniziata una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Ecco, ma cosa accadrà esattamente nel corso dell’appuntamento odierno? In attesa di emozionarci con la scelta di Davide e di scoprire molto più da vicino i due tronisti, a cosa assisteremo oggi? Stando ad alcune anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe proprio che, nel corso della puntata di quest’oggi, salterà fuori una vera e propria verità ‘scottante’. Si ,avete letto proprio bene. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che al centro studio un amatissimo ed apprezzatissimo cavaliere racconterà qualcosa che, fino a questo momento, non aveva mai raccontato prima d’ora. Di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, non facciamo affatto riferimento affatto a qualcosa di ‘grave’ o ‘scandaloso’. Adesso bando alle ciance, però! Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata dell’8 Febbraio: accadrà di tutto in studio

Sembrerebbe che, proprio nel corso della puntata di Uomini e Donne di Lunedì 8 Febbraio, accadrà davvero di tutto. Dopo l’ultimo appuntamento della settimana scorsa dove abbiamo assistito ad un battibecco tra Sabina, bellissima dama romana, e Claudio, simpaticissimo cavaliere, sembrerebbe che, quest’oggi, vedremo al centro studio Armando Incarnato. L’affascinante napoletano, stando a quanto si apprende da diverse anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che stia continuando la sua conoscenza con la bellissima Nicole. Ma non è l’unico, però. Sappiamo benissimo che, insieme a lui, la dama sta conoscendo anche Carlo, nuovo cavaliere del parterre. E sembrerebbe, infatti, che le cose tra loro stiano procedendo davvero alla grande. È proprio per questo motivo che Armando, visibilmente infastidito, non si riuscirà affatto a capacitare come possa Nicola provare interesse per un altro uomo, quando poi, durante le loro uscite, i due siano soliti scambiarsi gesti di affetto. Ecco. È proprio in questo preciso momento che, da quanto si legge, sembrerebbe proprio che salti fuori una scottante verità. Sembrerebbe, infatti, che anche con Carlo ci sia stato qualcosa di forte. Sembrerebbe, addirittura, che tra i due ci sia stato anche un bacio a stampo. Ma le ‘sorprese’ per Armando sembrerebbero non essere affatto terminate qui. Da quanto si legge, sembrerebbe che Nicole, seppure consapevole di provare una forte attrazione fisica Armando Incarnato, abbia deciso di continuare la sua conoscenza soltanto con Carlo. Come la prenderà, quindi, il cavaliere napoletano? Staremo a vedere!

Un appuntamento davvero imperdibile, vero?