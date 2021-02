Nel corso della puntata di Sabato 13 Febbraio di Amici 2020 c’è stato un grande assente in studio: è in collegamento da casa, i dettagli.

Anche oggi, Sabato 13 Febbraio, è andata in onda una nuova puntata di Amici 2020. A distanza di pochissime settimane dall’inizio di questo Serale, il talent di Maria De Filippi continua a fare compagnia il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Nel corso della puntata di quest’oggi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è accaduto davvero di tutto. A partire, quindi, dalla grandissima novità prevista per il serale. Fino ai grandissimi colpi di scena che soltanto il programma di Canale 5 è solito regalarci. Ma non è affatto finita qui. Proprio nel corso del nuovo appuntamento, c’è stato un grande assente in studio. Si, avete letto proprio bene: tra i sei professori, tre di canto e tre di ballo di quest’edizione, c’è stato uno in particolare che non ha affatto presenziato alla puntata dallo studio televisivo di Cinecittà, piuttosto l’ha fatto da casa. Di chi stiamo parlando esattamente? E, soprattutto, cos’è successo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Amici 2020, assente in studio e in collegamento da casa: cos’è successo?

La domanda, quindi, sorge spontanea: chi è il professore che non ha potuto presenziare alla puntata di Amici 2020 di Sabato 13 Febbraio e che, quindi, era assente? Sappiamo benissimo che, nelle settimane scorse, dapprima Lorella Cuccarini e poi Anna Pettinelli, sono state per tutto il tempo della puntata in collegamento perché entrambe risultate positive al Covid. Adesso, invece, cos’è successo? E, soprattutto, chi è colui che non è stato presente in puntata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene, scopriamo insieme ogni dettagli.

Ebbene si, avete visto proprio bene. È proprio Rudy Zerbi ad essere il grande assente di questa puntata di Amici 2020. Sarà a causa del Covid? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! ‘È l’unico caso al mondo che è a casa, ma è negativo’, ha detto Maria De Filippi appena entrata in studio. Cosa sarà successo, quindi? Al momento, non possiamo svelarvi nulla di più. Attenderemo ulteriori informazioni!