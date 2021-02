Rocco Hunt ha riportato sui social un annuncio incredibile: l’ha appena rivelato sul suo profilo instagram, che meravigliosa notizia!

Di recente è stato ospite di Maria De Filippi, nel seguitissimo talent show Amici, e ha conquistato il pubblico con la sua voce, affiancato anche dall’artista Ana Mena. Un duo che ha letteralmente mandato in delirio i fan. Da pochissimo, Rocco Hunt tramite il suo profilo instagram ha riportato un magnifico annuncio, che ha già scosso grande apprezzamento, in pochissimo tempo. Questo, perchè i suoi follower sono sempre attenti a quanto pubblicato sui social, e già da un po’ non vedevano l’ora di poter ricevere questa meravigliosa notizia. Ebbene, esattamente di cosa parliamo? Seguiteci, ve lo sveliamo subito, e vi anticipiamo, resterete senza parole!

Straordinario annuncio, Rocco Hunt sorprende tutti: sui social i fan letteralmente in visibilio

Rocco Hunt è un rapper italiano famosissimo, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono. Ha iniziato fin da bambino a muovere i primi passi nel mondo della musica, aggrappando con forza il suo sogno, e riuscendo a realizzare a pieno quanto desiderato. Oggi, il suo talento non ha bisogno di presentazioni, dato che ha ottenuto in questi anni un successo incredibile. La sua musica ha letteralmente scalato le classifiche; ha cantato al fianco di importanti artisti, riscontrando un forte apprezzamento. Di recente, l’abbiamo visto esibirsi nel programma Amici di Maria De Filippi, tra gli applausi del pubblico e dei ragazzi della scuola. Ma non si è presentato da solo, insieme a lui, la talentuosa artista Ana Mena: insieme sono un’esplosione di energia. Come abbiamo anticipato, su instagram è seguitissimo, e proprio qui, ha sorpreso e spiazzato i suoi fan, riportando un incredibile annuncio: “L’attesa è finita, stiamo per sganciare la bomba. ‘Che me chiamme a fa?’ [email protected] (Rich Guapp), fuori questa notte all’1.00”, ha scritto in didascalia all’immagine pubblicata (Com’è QUI possibile vedere).

Ebbene sì, Rocco Hunt sta per tornare, a quanto pare, con un nuovo fantastico singolo, e non da solo. Appena l’artista ha condiviso la notizia sui social, i suoi tantissimi follower hanno commentato con entusiasmo. Siete contenti di questo incredibile annuncio? Noi, non vediamo l’ora di ascoltare il nuovo singolo, sicuramente, ancora una volta, sarà un successo!